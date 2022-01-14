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"Большая стройка": возле Краматорска строят центр по разведению хищных птиц за 15 миллионов гривен

На строительство центра возле Краматорска выделили из бюджета около 15 миллионов гривен

сегодня, 18:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В Донецкой области, в населенном пункте Камышеваха недалеко от города Краматорск в этом году построят уникальный для нашей страны объект, где будут разводить редких двукрылых хищников. Он находится в перечне президентской программы, которую реализует в Украине Владимир Зеленский "Большая стройка". Об этом сообщили сотрудники пресс-службы Донецкой облгосадминистрации.

"Большая стройка": возле Краматорска строят центр по разведению хищных птиц за 15 миллионов гривен

Центр разведения хищных птиц (фото: Донецкая ОГА)

Для строительства этого уникального объекта, где в неволе будут разводить хищных пернатых, предусмотрено бюджетное финансирование в размере более 15 миллионов гривен.

Как отметили представители Донецкой облгосадминистрации, этот уникальный центр для пернатых хищников будет расположен на территории регионального ландшафтного парка. В нем будут размножать таких редких хищных птиц, как балабаны, сапсаны, коршуны черные и обычные канюки, которые могут обитать в климатических условиях Донецкой области. В этом регионе пернатые существуют под угрозой уничтожения".

В новом питомнике есть планы разводить редкое для нашей страны потомство краснокнижных пернатых. Также в центре его специалисты будут реабилитировать и возвращать к привычным условиям существования изъятых у контрабандистов и травмированных пернатых.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе завершилось строительство объездной дороги. В городе Тернополь дорожники уже завершили строительство объездной дороги, которая была реконструирована как объект президентской программы, инициированной Владимиром Зеленским "Большое строительство". Эта современная дорога – часть самой протяженной автомагистрали Украины М-30 Стрый-Изварино.


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Источник: https://dn.gov.ua/news/velike-budivnictvo-pid-kramatorskom-stvoryuyut-centr-rozvedennya-hizhih-ptahiv
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