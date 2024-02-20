Болгария вновь задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине: в чем причина

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Кравцев Сергей
Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euractiv".
Бронетранспортер. Фото: из открытых источников
В материале говорится, что решение об отправке машин было принято более трех месяцев назад в парламенте, а МВД Болгарии и Минобороны Украины подписали соглашение об их поставке.
Министра обороны Тодора Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия для поддержки Украины.
Министр обороны объяснил, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники по НАТО профинансировать транспортировку.
Министр обороны пояснил, что логистика сложна и усилия Болгарии "по достоинству оценены украинской стороной".
Euractiv не получила ответа на свой запрос в Минобороны по конкретным причинам, по которым до сих пор не состоялась поставка БТР.
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