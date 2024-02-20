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Болгария вновь задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине: в чем причина

Министр обороны Болгарии объяснило, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники по НАТО профинансировать транспортировку

сегодня, 10:00
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Кравцев Сергей
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Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортеров Украине, поскольку министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Euractiv".

Болгария вновь задерживает отправку 100 бронетранспортеров Украине: в чем причина

Бронетранспортер. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что решение об отправке машин было принято более трех месяцев назад в парламенте, а МВД Болгарии и Минобороны Украины подписали соглашение об их поставке.

"Болгария может очень сильно помочь Украине, но произошла задержка из-за того, что администрация минобороны не работает оптимально", — заявил депутат Ивайло Мирчев от правящей коалиции.

Министра обороны Тодора Тагарева постоянно критикуют за его медленные действия для поддержки Украины.

"Болгария может помочь, но это происходит не такими темпами, и я надеюсь, что ситуация улучшится. Мы проголосовали за решение о бронетранспортерах почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе (город на Дунае в северо-восточной Болгарии)", — сказал Мирчев.

Министр обороны объяснил, что задержка произошла потому, что София хочет, чтобы союзники по НАТО профинансировать транспортировку.

"Это не элементарная транспортная операция, потому что нужно задействовать довольно много составов", — заявил Тагарев. 

Министр обороны пояснил, что логистика сложна и усилия Болгарии "по достоинству оценены украинской стороной".

Euractiv не получила ответа на свой запрос в Минобороны по конкретным причинам, по которым до сих пор не состоялась поставка БТР.

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Источник: https://www.euractiv.com/section/politics/news/bulgaria-delays-promised-military-aid-to-ukraine/
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