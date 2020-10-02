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Более полсотни украинских городов могут остаться без отопления

Отопительный сезон в отдельных городах оказался под угрозой срыва из-за долгов

сегодня, 11:16
Автор:

Виолетта Комаровская

Сразу 56 населенных пунктов в Украине могут остаться без отопления этой осенью. Местные предприятия, которые обслуживают сферу теплоэнергетики все еще не погасили долги перед НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Более полсотни украинских городов могут остаться без отопления

Отопительный сезон. Фото: Дмитрий Фуфаев

Отопительный сезон в Украине традиционно должен стартовать 15 октября, либо же когда среднесуточная температура упадет ниже восьми градусов тепла. Однако жители нескольких десятков городов могут так и не дождаться тепла.

"Учредители теплоэнергетических компаний, а среди них больше всего местных органов самоуправления, должны серьезно отнестись к проблеме огромных долгов производителей тепло-энергии. Из-за них в 56 населенных пунктах отопительный сезон просто не сможет стартовать вовремя", — сказано в сообщении Нафтогаза.

В частности, среди городов, которые задолжали, оказались Днепр, Винница, Павлоград, Кривой Рог, Краматорск, Бердянск, Белая Церковь, Ирпень, Ильичевск, Сумы, Ромны, Чугуев, Смела, Черкассы, Черновцы и другие. 

Вместе с тем, отмечают в "Нафтогазе", за последние две недели 12 предприятий смогли решить проблемы с критическими долгами. Благодаря этому удалось снизить или полностью снять риски срыва начала отопительного сезона в Киеве, Одессе, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Беляевке, Калуше, Шепетовке и Каховке. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, стоит ли украинцам ждать сильных холодов уже в октябре. 


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