Более 25 тысяч украинцев поддержали петицию по бронированию работников ГСЧС: что дальше

Через несколько дней петиция, требующая обеспечения бронирования от мобилизации для спасателей, пожарных и других работников служб гражданской защиты, собрала необходимое количество подписей.

Петиция о бронировании спасателей и пожарных набрала голоса

Авторы петиции отмечают, что ГСЧС и другие службы играют ключевую роль в защите граждан от стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств, что заслуживает исключения общей мобилизации.

"Это наши защитники и спасатели, рискующие своей жизнью каждый раз, особенно во время военного положения в стране. Их работа важна здесь! Это ребята, которые учились защищать граждан страны, а также наших меньших братьев от огня и других чрезвычайных ситуаций", – говорится в тексте.

Защита жизней в военное время, по словам инициаторов петиции, требует, чтобы именно эти специалисты оставались на своих рабочих местах, обеспечивая безопасность и порядок в тылу.





Петиция, инициированная 31 мая, собрала 25 тысяч необходимых голосов в первые несколько дней. Это один из рекордных сроков. Кабинет Министров Украины теперь должен рассмотреть обращение.

Напомним, что ряд может отменить брони от мобилизации для работников ГСЧС. Депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко открыто выразил свое возмущение, отметив, что такой шаг абсурден в свете критической роли, которую играют спасатели во время войны.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине, 18 мая 2024 года, вступил в силу новый закон о мобилизации, который вводит ряд важных нововведений, позволяющих освободить от мобилизации мужчин и женщин , имеющих под своей заботой трех и более детей до восемнадцати лет , а также лиц, ухаживающих за детьми с инвалидностью.