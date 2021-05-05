Более 16 тысяч публикаций: мировые СМИ активно освещали тему санкций против телеканалов и политиков в Украине

За три месяца, прошедших с момента блокировки оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK, ведущие СМИ во всем мире напечатали более 16 тысяч публикаций по этой теме, сообщает "112.юа". Не обошлось и без пристального внимания к вопросам введения санкций против оппозиционных политиков — председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука и его коллеги по партии Тараса Козака, их жен Оксаны Марченко и Наталии Лавренюк.

Мировые СМИ активно освещали тему санкций против Медведчука. Фото из открытых источников

Многие журналисты, политические и общественные деятели со всего мира высказали свое недовольство действиями президента Украины Владимира Зеленского и СНБО в отношении оппозиции и других граждан страны.

Так, сайт Совета Европы опубликовал статью, посвященную якобы травле украинской властью оппозиционных политиков и независимых телеканалов.

"В совместном заявлении три вещателя опровергли обвинения, заявив, что санкции были нацелены на "уничтожение трех оппозиционных телеканалов". Национальный союз журналистов Украины заявил, что "лишение граждан Украины доступа к СМИ без предварительного суда и запрет сотням журналистов и средств массовой информации их права на работу является посягательством на свободу слова". Независимый профсоюз СМИ Украины призвал правительство разработать четкую правовую основу "для разделения пропагандистских ресурсов и СМИ" и заявил, что это политически мотивированное решение может подорвать демократию", — говорится в публикации.

Крупнейший интернет-портал Yahoo, новостной раздел сайта компании Microsoft, ведущая общенациональная газета Канады National Post, крупнейшая индийская газета Hindustan Times, а также известное сингапурское издание Today опубликовали материалы, в которых критикуют украинскую власть за репрессии против оппозиции и телеканалов.



Американский новостной вещатель ABC News также освещал вопрос закрытия оппозиционных телеканалов и санкций против оппозиционных политиков.

Всемирно известное СМИ Radio Liberty (Radio Free Europe) также уделило этому украинском вопросу немалое количество материалов.

Американский финансовый еженедельник Barron’s цитирует коллективное заявление сотрудников закрытых оппозиционных телеканалов. По их словам, ситуация в стране не изменится к лучшему, если президент Зеленский закроет "неугодные" каналы.

"Бывший комик Зеленский пришел к власти в 2019 году, обещая закончить войну на Востоке Украины. Но его провал при попытке выполнить это обещание привел к падению его рейтинга на протяжении последних месяцев", — ссылаясь на заявление журналистов, пишет Barron’s.

Аналитический центр Atlantic Council в своей статье отмечает, что решение Президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции и закрыть три оппозиционных телеканала якобы подрывает обязательства Украины защищать свободу слова в то время, как демократическое будущее самой страны все еще далёко. Также в публикации сравнивается карьера и образ Зеленского с его предшественником в 90-е годы Леонидом Кучмой.

"Разочаровавшись в России, Зеленский, по-видимому, следует примеру Кучмы, пытаясь пойти на сближение с Западом и НАТО", — говорится в статье.

Агентство Associated Press, Washington Post, Foxnews и ряд других ведущих иностранных СМИ критически оценили инициативу Зеленского.

Financial Times в своем материале написало, что "меры, принятые против каналов и оппозиционных политиков, являются последними из ряда противоречивых шагов администрации Зеленского".

Новостной ресурс The Duran осуждает действия украинского президента, заявляя, что "… речь идет о давлении на оппозицию, потому что санкции также повлияли на народного депутата, который руководил этими каналами".

Также издание цитирует Петера Стано, представителя внешней дипломатической службы ЕС: "Со СМИ следует обращаться с полным уважением к основополагающим правам и свободам и в соответствии с международными стандартами". Стано заявляет, что действия Зеленского таким образом нарушают условия Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС.

Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака и восьми связанных с ними юридических лиц. Санкции предусматривают блокировку телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Телеканалы в своем заявлении раскритиковали санкции и назвали решение властей "политической расправой над несогласными СМИ".

Отметим, что нардеп, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти и все попытки обосновать это решение Законом Украины "О санкциях" несостоятельны.

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