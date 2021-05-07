Боевики ОРДЛО готовятся к празднованию Дня победы: что известно (ВИДЕО)

Майские праздники, которые полны возможностей для различных пророссийских провокаций, — уже слишком близко. Не остаются в стороне от празднования Дня Победы и российские оккупанты в ОРДЛО. По информации представителя отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Сергея Гармаша, боевики так называемых "Л-ДНР" подготовили к 9 мая праздничные парады, пишет "Обозреватель".



Так репетировали парад Победы-2021 в оккупированном Донецке. Фото из открытых источников

Гармаш также уточняет о наличии новой техники — явно предоставленной российской стороной. Среди прочих "обновлений" имеются даже плавающие транспортеры, сразу четыре единицы. По словам журналиста, таким образом боевики могут намекать на возможность продвинуться вглубь Украины, если понадобится.

При этом Сергей Гармаш уверен, что представители ОРДЛО не рискнут самостоятельно выдвинуться против украинской армии для "расширения границ" своих самопровозглашенных республик. Подобные маневры, уверен член украинской делегации, могут быть произведены исключительно при поддержке России.

Однако в РФ не могут рисковать увеличением военной агрессии на Донбассе, поясняет Гармаш. Журналист объясняет, что сейчас Путин и его приближенные находятся в "подвешенном состоянии" из-за приближающегося саммита с Джозефом Байденом. "Нарываться" на новые санкции от Америки, считает Сергей Гармаш, Россия сейчас не рискнет.

При этом представитель украинской делегации в ТКГ подтверждает, что обострение на Донбассе не снижается — обстрелы становятся чаще, гибнут украинские защитники. Гармаш называет атаки боевиков продолжением "акции", главной задачей которой является оказание давления на официальные Киев и Вашингтон.

Подготовку оккупированных Донецка и Луганска к парадам на 9 мая Сергей Гармаш считает элементом психологического воздействия. Причем как на местных жителей, так и на украинскую сторону — мол, смотрите, мы вооружены и готовы к наступлению.

Видео с репетиций этих самых парадов в ОРДЛО публиковал пропагандистский ресурс "РИА Новости".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в ТКГ предлагают сделать, дабы наконец-то остановить российскую военную агрессию, направленную против Украины.

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