Контрразведчики Службы безопасности задокументировали группу лиц на создании механизма незаконной выдачи, в том числе боевикам так называемой "ДНР", социальных выплат из госбюджета Украины. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на данные СБУ.



По предварительным данным, злоумышленники за деньги оформляли жителям временно оккупированной территории Донецкой области паспорта граждан Украины и документы на назначение социальных выплат. Они переправляли документы через линию разграничения.

Среди заказчиков "услуг" оперативники спецслужбы установили представителей незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

29 июля в Бахмуте Донецкой области оперативники спецслужбы задержали трех фигурантов производства, которые снимали деньги с банкомата, чтобы потом передать в ОРДО.

Во время обысков в помещениях злоумышленников изъяли наличные, банковские карточки и документы, которые были основанием для получения денег в украинских банковских учреждениях, в том числе для боевиков.

Ранее "Комментарии" писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва имеет определенное влияние и способна воздействовать на террористические формирования в отдельных регионах Донецкой и Луганской областях, которые находятся под оккупацией.

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