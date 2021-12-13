Bloomberg: Китайские компании загрязняют мир больше, чем целые народы

Ограничение производства парниковых газов Китаем поможет решить судьбу планеты больше, чем что-либо еще. Это первенство обусловлено тем, что на сегодняшний день КНР нет равных и страна является главным источником новых выбросов в мире. Но немногие, кроме правительства Китая, могут знать истинные причины этого критически важного загрязнения планеты, вызывающего потепление, а причины эти – десятки гигантских государственных компаний. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Bloomberg".

Китайские компании. Фото: shutterstock.com

Издание отмечает, пока мировые лидеры и дипломаты направляются в Глазго, Шотландия, чтобы обсудить, как сдерживать рост температуры, понимание роли промышленных титанов Китая как никогда важно. Эти компании не будут участвовать в переговорах, проводимых при поддержке ООН. Однако на практике ни одна сделка не будет эффективной без их тесного сотрудничества.

Согласно исследованию Rhodium Group, в 2019 году китайские компании превысили выбросы парниковых газов в стране по сравнению со всеми развитыми странами вместе взятыми. Чтобы выполнить обещание президента КНР Си Цзиньпина обнулить выбросы к 2060 году, этим же компаниям придется отказаться от грязной энергии, внедрить новые технологии и изменить методы своей работы.

Чтобы оценить предстоящую задачу, CREA, финская группа экологических исследований, сосредоточила внимание на некоторых из крупнейших источников выбросов в наиболее загрязняющих секторах Китая. Компании были выбраны на основе доступности общедоступных данных, показывающих такие показатели, как использование угля и производственные мощности, взятых из финансовых отчетов перечисленных подразделений и корпоративных отчетов об устойчивом развитии.

Все оценки включают выбросы от деятельности компании и использования электроэнергии. В секторах, где в цепочке поставок образуются значительные парниковые газы, CREA также добавила эти оценки. При этом учитывается сталь, используемая для изготовления автомобилей, и бензин, необходимый для их работы, а также выбросы от сжигания нефтепродуктов и стали или цемента, используемых в строительстве.

В некоторых случаях эти выбросы накладываются друг на друга, например, когда бензин Petrochina Co. используется в качестве топлива для автомобилей, построенных SAIC Motor Corp. Эксперты утверждают, что ответственность обеих компаний за один и тот же галлон бензина повышает вероятность того, что эти выбросы будут устранены, будь то у источника или конечным пользователем. Ни одна из компаний не ответила на вопросы о своих выбросах.

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