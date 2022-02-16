logo

BTC/USD

43633.47

ETH/USD

3067.85

LTC/USD

127.41

USD/UAH

28.30

EUR/UAH

32.30

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Блоггеров не трогать: что думают украинцы об инфопространстве и отечественных медиа
commentss НОВОСТИ Все новости

Блоггеров не трогать: что думают украинцы об инфопространстве и отечественных медиа

Социологическое исследование показало, как относятся украинцы к отечественным медиа

сегодня, 16:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Жителей Украины опросили по поводу их мнений об инфопространстве и источниках информации. Подавляющее большинство смотрит телевидение (67%), получают информацию из соцсетей – 44% украинцев, с сайтов интернет-СМИ – 29%, через мессенджеры – 16%. Об этом известно с сайта Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Блоггеров не трогать: что думают украинцы об инфопространстве и отечественных медиа

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинцы хотели бы больше читать в новостях о разоблачении коррупционных действий (такой ответ выбрали 46% опрошенных), экономические обзоры ситуации в государстве и мире (41%), хорошие новости о положительных изменениях (37%).

Также 34% опрошенных считают, что правительство не должно контролировать деятельность блоггеров, ведь интернет – это место, где реализуется свобода слова граждан, но и само регулирование не будет эффективным. В то время как 30% наоборот говорят, что нужно внедрять государственное регулирование работы всех блоггеров в сети.

О важности свободы слова перед защитой от дезинформации высказались 41% респондентов. В пользу борьбы с дезинформацией выступили 42%. Хотя сами граждане редко обращаются в организации, которые проверяют факты, таких только 6% опрошенных. Большинство (40%) ищут информацию в альтернативных источниках если усомнились в чем-то.

Граждане чаще всего пользуются Facebook (56%), а вот Инстаграмом (25%) и Вайбером (24%) только по одной четверти опрошенных. В Телеграмме, который выбирают всего 13%, чаще всего пользователи читают местные новости (20%), политику (20%), экономическую ситуацию (16%), эпидемическую ситуацию (15%), тематические страницы (18%).

Украинцы выбирают медиа по определенным критериям: интересные материалы предпочитают 57% опрошенных, незаангажированность подачи информации — 38%, оперативность — 38%, удобство представления новости — 33%, близость взглядов — 29%.

Социальное исследование проводилось Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова в декабре 2021 года. Максимальная теоретическая погрешность опроса не превышает 2,3%. Выборочная совокупность составляет 2018 респондентов из всех областей, за исключением временно оккупированных территорий.

Как сообщал портал "Комментарии", иностранцы высказали свои мнения по поводу международной политики России во время опроса.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dif.org.ua/article/infoprostir-dokumenti-mediaspozhivannya-v-ukraini-zmina-mediapotreb-ta-progrash-rosiyskoi-propagandi
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!