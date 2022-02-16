Блоггеров не трогать: что думают украинцы об инфопространстве и отечественных медиа

Жителей Украины опросили по поводу их мнений об инфопространстве и источниках информации. Подавляющее большинство смотрит телевидение (67%), получают информацию из соцсетей – 44% украинцев, с сайтов интернет-СМИ – 29%, через мессенджеры – 16%. Об этом известно с сайта Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Фото иллюстративное / Pixabay

Украинцы хотели бы больше читать в новостях о разоблачении коррупционных действий (такой ответ выбрали 46% опрошенных), экономические обзоры ситуации в государстве и мире (41%), хорошие новости о положительных изменениях (37%).



Также 34% опрошенных считают, что правительство не должно контролировать деятельность блоггеров, ведь интернет – это место, где реализуется свобода слова граждан, но и само регулирование не будет эффективным. В то время как 30% наоборот говорят, что нужно внедрять государственное регулирование работы всех блоггеров в сети.

О важности свободы слова перед защитой от дезинформации высказались 41% респондентов. В пользу борьбы с дезинформацией выступили 42%. Хотя сами граждане редко обращаются в организации, которые проверяют факты, таких только 6% опрошенных. Большинство (40%) ищут информацию в альтернативных источниках если усомнились в чем-то.



Граждане чаще всего пользуются Facebook (56%), а вот Инстаграмом (25%) и Вайбером (24%) только по одной четверти опрошенных. В Телеграмме, который выбирают всего 13%, чаще всего пользователи читают местные новости (20%), политику (20%), экономическую ситуацию (16%), эпидемическую ситуацию (15%), тематические страницы (18%).



Украинцы выбирают медиа по определенным критериям: интересные материалы предпочитают 57% опрошенных, незаангажированность подачи информации — 38%, оперативность — 38%, удобство представления новости — 33%, близость взглядов — 29%.

Социальное исследование проводилось Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива с социологической службой Центра Разумкова в декабре 2021 года. Максимальная теоретическая погрешность опроса не превышает 2,3%. Выборочная совокупность составляет 2018 респондентов из всех областей, за исключением временно оккупированных территорий.

Как сообщал портал "Комментарии", иностранцы высказали свои мнения по поводу международной политики России во время опроса.



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