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Ближайшие месяцы для Украины будут решающими: премьер Британии сделал заявление

Главными темами переговоров Зеленского и Стармера стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что следующие недели и месяцы становятся решающими в российско-украинской войне, следовательно, наступает решающий о очень важный период для Киева и его партнеров. Как передает портал "Комментарии", Кир Стармер обсудил с президентом Владимиром Зеленским главные вызовы, которые предстоит преодолеть, сообщает сайт Офиса президента Украины.

Ближайшие месяцы для Украины будут решающими: премьер Британии сделал заявление

Владимир Зеленский встретился с Киром Стармером. Фото: сайт Офиса президента Украины

Стармер отметил, что встретился с Зеленским, чтобы обсудить вызовы, с которыми сталкивается Украина, и еще раз подтвердить непоколебимую поддержку.

"А также чтобы иметь возможность обсудить, что еще должно быть сделано, потому что эти недели и месяцы становятся решающими", – акцентировал глава британского правительства.

Главными темами переговоров Зеленского и Стармера стали ситуация с безопасностью и укрепление Украины, в частности благодаря новой оборонной поддержке.

Также лидеры уделили внимание реализации двустороннего соглашения по безопасности, имплементации "формулы мира", подготовке ко второму Саммиту мира, сотрудничеству в рамках Украина – НАТО и прогрессу в переговорах по подписанию соглашения о переходе к более сильному и глубокому партнерству.

Читайте также на портале "Комментарии" — позади уже два с половиной года полномасштабной войны РФ против Украины, в которой именно Запад взял на себя роль главного партнера Киева в поставках оружия и боеприпасов. Поэтому у стран Запада почти ничего не осталось на складах, которые можно было бы передать Киеву. Об этом на недавнем съезде правящей партии заявил государственный секретарь по вооруженным силам Министерства обороны Великобритании Люк Поллард, слова которого приводит The Times.

"Я думаю, что большинство западных стран подарили большинство имеющихся у них ресурсов для развертывания... поэтому мы видим, как формируются большие торговые отношения. Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки, чтобы отправить в Украину для продолжения борьбы", – заявил он, комментируя необходимость увеличения производства нового оружия. 




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