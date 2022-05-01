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Ближайшие дни будут решающими: Вениславский рассказал о планах РФ к 9 мая

Наступательные операции российских войск из стратегических превратились в полутактические, потому что никакого стратегического успеха враг не имеет

1 мая 2022, 15:25 comments2391
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на попытки вести массированное наступление сразу по нескольким направлениям стратегического успеха у российской армии нет, есть лишь небольшие тактические продвижения на несколько километров вперед. При этом в Кремле не отменяли задачу – до 9 мая продемонстрировать хоть какие-нибудь успехи. Поэтому сейчас оккупанты пытаются выйти на границы Херсонской области, продвинуться в сторону Николаева, Кривого Рога и на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил нардеп, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Ближайшие дни будут решающими: Вениславский рассказал о планах РФ к 9 мая

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нардеп отметил, обустраивая фортификационные укрепления враг преследует главную цель – попытаться максимально долго закрепиться на ранее занятых территориях. Это, в первую очередь, касается оккупированного Херсона и части Запорожской области. Но это не спасет агрессора, потому что ВСУ известны планы противника и украинская армия знает, как действовать в данной ситуации.   

Федор Вениславский отмечает, некоторые достижения на востоке, частично на юге – это все, что может продемонстрировать российской публике сейчас Путин. После того, как российская армия не справилась с сопротивлением ВСУ и украинского народа, оставив Житомирскую, Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, после того, как ВСУ освобождают Харьковскую область, Путину ничего не остается, кроме как давать команду идти вперед на юге и востоке.

Нардеп уверен, что ближайшие дни будут во многом определяющими и могут напрямую повлиять на исход войны. Ведь несмотря на некоторые продвижения вперед – враг не получает никаких стратегических побед и это хорошо понимают в Москве.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинской разведке стало известно о том, что РФ готовит новый плацдарм агрессии против Украины.



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