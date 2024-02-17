Блинкен встретился с главой МИД КНР: чем обеспокоены США и как это связано с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Госдепартамент США.

Энтони Блинкен и Ван И. Фото: из открытых источников

Энтони Блинкен заявил, что крайне важно и дальше прилагать усилия для развития прогресса, достигнутого двумя президентами на саммите в Вудсайде. Это касается, в частности, сотрудничества в области борьбы с наркотиками и межвоенных коммуникаций.

"Госсекретарь подтвердил, что Соединенные Штаты будут отстаивать наши интересы и ценности, а также интересы наших союзников и партнеров", — сообщили в госдепартаменте.

Энтони Блинкен подчеркнул важность поддержания мира и стабильности по ту сторону Тайваньского пролива и в Южно-Китайском море. Стороны провели предметные дискуссии по ряду региональных и глобальных проблем.

Госсекретарь США выразил обеспокоенность по поводу поддержки КНР войны России против Украины, включая помощь российской оборонно-промышленной базе.

Госсекретарь также обсудил свою недавнюю поездку на Ближний Восток и дипломатические усилия США в регионе.

Обе стороны признали важность поддержания открытых линий связи между Соединенными Штатами и КНР по целому ряду стратегических вопросов, включая консультации и встречи на высоком уровне в ключевых областях в ближайшие месяцы.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китайская Народная Республика (КНР), которую Швейцария пригласила стать участником Глобального "саммита мира", с ориентацией на украинскую "формулу мира", похоже, предпочитает и дальше играть в свою игру. Так, представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь выступил против поставок оружия Украине для противостояния РФ, обвинил НАТО в продолжении войны и призвал Киев и Москву переосмыслить и выполнить Минские договоренности. О чем говорит позиция Китая, может ли она измениться? Готов ли Пекин стать частью переговорного процесса? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



