Блэкаутов не будет: нардеп объяснил, почему украинцы могут быть спокойны

Украинцам в этом году не стоит бояться полного обесточивания, как это было прошлой зимой. Народный депутат Сергей Нагорняк заверил в эфире "Киев24", что энергосистема страны гораздо лучше подготовлена к холодам. Восстановление атомных и гидроэлектростанций, а также усиленная защита инфраструктуры стали ключевыми факторами стабильности.

Народный депутат Украины заверил, что блэкаутов этой зимой не будет

По словам депутата, Украина сейчас находится на уровне, когда генерация и потребление почти сбалансировано.

"Если температура на воздухе не будет ощутимо снижаться и потребление не будет расти, то мы будем проходить в таких графиках, а отключения будут незначительными", — рассказал Нагорняк.

Ситуация значительно улучшилась благодаря работе атомных и гидроэлектростанций, функционирующих на полную мощность после ремонта и восстановления. Кроме того, важным шагом стало укрепление энергетических объектов: теперь они могут выдержать даже прямые ракетные удары, а также атаки дронов и обломков.

Несмотря на это Россия, вероятно, будет продолжать атаковать энергосистему Украины. Нагорняк отметил, что страна готова к этим вызовам, а блекауты не повторятся благодаря современным системам защиты и восстановленной инфраструктуре.

"Однако я хочу заверить украинцев, что блекаута не будет — украинская энергетика сегодня лучше подготовлена, чем прошлой зимой", — подчеркнул он.

Читайте на портале "Комментарии" — Страна-агрессор пытается максимально усложнить жизнь украинцев, продолжая уничтожать энергетику страны. Следовательно, Украине приходится продолжать жить с графиками отключения света. Как будут действовать новые графики отключения света? Справятся ли мобильные операторы Украины с блекаутами? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.