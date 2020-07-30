Благодаря ему мир узнал о Голодоморе: в Киеве назовут переулок в честь Гарета Джонса

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали новые названия ряда столичных топонимов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Следовательно, в Шевченковском районе столицы появится переулок, который будет носить имя британского журналиста Гарета Джонса (до переулок носил проектное название 13120). Он был одним из первых западных корреспондентов, которые своими публикациями донести миру правду о Голодоморе миллионов людей в Украине в 1932-1933 годах.

29 марта 1933-го Гарет Джонс созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Пресс-релиз перепечатали ведущие мировые издания, в частности New York Evening Post и Manchester Guardian. Известно, что журналиста застрелили осенью 1935 года, бытует мнение, что это убийство стало местью со стороны НКВД.

Идею переименования поддержали 104 человека, только двое проголосовали против. Общественное обсуждение проходило на сайте КГГА с 19 марта по 19 мая 2019 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине произошло резонансное убийство репера собственной женой, которая извлекла его внутренности для домашних нужд.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!