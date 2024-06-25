Бизнесмен Олег Крот инвестирует в развитие профессиональной армии в Украине

В условиях полномасштабной войны волонтеры и благотворители помогают обеспечивать Силы обороны амуницией и оружием для приближения победы и сохранения жизней украинских военных.



Олег Крот инвестирует в развитие украинской армии

Меценат и бизнесмен Олег Крот с первых дней вторжения поддержит армию и регулярно передает на передовую новейшую технику и транспорт.

Но благотворитель отдает себе отчет, что даже после окончания войны, в Украине должна быть современная и профессиональная армии и нужно инвестировать в обучение будущих командиров и генералов.

Недавно Олег Крот приобщился к обучению офицеров и усилил их возможности техникой. Совместно с БФ "Батальон Волонтер" меценат передал учебному заведению проекторы, VR-очки, планшеты для обучения курсантов, а также направил средства в завершение мурала "Наша земля" на территории университета.

Но благодетель не планирует на этом останавливаться. Благотворительный фонд Олега Крота планирует выделить на ремонт профильного учебного заведения свыше 10 миллионов гривен. С этой суммы бизнесмен уже направил на начало работ и закупку оборудования 1 миллион гривен. Как объясняет меценат, это не просто вклад в развитие учебного заведения, а инвестиция в профессиональные вооруженные силы в Украине и усиление национальной обороноспособности.

"Когда началась война, я увидел, насколько самоотверженно нас защищали и защищают военные. Особенно глядя на то, в каком состоянии находятся профильные университеты. Нам нужно сделать все, чтобы условия для обучения военных были достойными, и прекратить думать, что оно само как-то срастется", — рассказывает благотворитель Олег Крот.

Даже после окончания фазы активных боевых действий угроза со стороны России не перестанет существовать. А профессиональная армия будет всегда готова отразить вероятные атаки и защитить территориальную целостность Украины.

К тому же профессиональная армия лучше соответствует стандартам НАТО, что важно для интеграции Украины в евроатлантические структуры и улучшения сотрудничества со странами-членами НАТО.

Кроме того, опыт современной войны показал, что это не только противостояние силы и численности армии, но и борьба современных технологий и Украине нужны специалисты, обладающие необходимыми знаниями и навыками для эффективного использования и обслуживания сложной техники. Сейчас такая учеба проходит за границей при поддержке иностранных партнеров, но Украина должна развивать такие возможности внутри страны.

Благодаря помощи и подходу таких меценатов как Олег Крот быть военным станет не просто героическим выбором, но и залогом стабильной зарплаты, социальных гарантий, медицинского обслуживания и пенсионного обеспечения. Что в свою очередь сделает военную службу привлекательной и будет способствовать социальной стабильности. К тому же, профессиональная армия уменьшит необходимость частых мобилизаций и снизит социальное напряжение в обществе из-за необходимости призыва.