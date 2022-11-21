Бизнесмен, которого связывают с Россией, пытается отсудить у Киева 4 млрд грн

Компания "Киев Терминал", бенефициаром которой является бизнесмен российско-грузинского происхождения (ныне гражданин Великобритании) Тамаз Сомхишвили, пытается отсудить у КГГА около 4 млрд. грн. Активисты сообщают, что сотрудник СБУ, который вел следственные действия по этому делу, был убит. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в статье "Украинских новостей" накануне судебного заседания.

Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников

Как сообщает издание, в 2007 году малоизвестная компания "Киев Терминал", бенефициаром которой является российско-грузинский бизнесмен Тамаз Сомхишвили, выиграла конкурс КГГА на реконструкцию Харьковской площади, но так и не начала работ, вместо этого потребовала компенсацию "за убытки и упущенную выгоду". .

"К тому времени я был заместителем главного архитектора города Киева. Могу подтвердить: не было ни бухгалтерских, ни юридических документов, ни каких-либо решений между компанией "Киев Терминал" и Киевсоветом. Это чистая вода афера. Даже проект строительства транспортной развязки не был разработан и утвержден", — рассказал эксперт по градостроительству Виктор Глеба.

По словам Виктора Глебы, инвестиционное соглашение было разорвано в связи с нарушением закона, подделкой подписей и ложной информацией. В свою очередь, как отмечает экс-чиновник, аренда земли с подделкой документов и заведомо ложной информацией отменена, разрешение на строительство или реконструкцию не выдано.

В 2013 году инвестиционный договор с согласия обеих сторон был расторгнут. Но в конце 2018 года, когда уже давно истек срок давности обжалования этого решения, компания "Киев Терминал" обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к киевской власти на общую сумму $100 млн. Хозяйственный суд частично удовлетворил требования истца, апелляционная инстанция – отказала, но Верховный суд вернул рассмотрение дела в апелляцию.

Активисты и правозащитники возмущены самим фактом продолжения судебного разбирательства, отмечая, что с учетом биографии бенефициара "Киев Терминал" его деятельность на территории Украины во время войны с Россией давно должна быть прекращена правоохранительными органами.

"Сомхишвили, известный в определенных кругах как "Тамаз Тобольский", окончил физмат в Тобольске, получил финансовое образование в Тюмени и является одним из соучредителей АНО "Теннисный клуб "Лукойл". "Киев Терминал" – это не просто мафия, а русская мафия. Это грузинский вор в законе, который сейчас заправляет российские танки. Я лично писал заявление в СБУ. Сотрудник службы, который вел следственные действия, убит. Этим вопросом должен заниматься СБУ, это вопрос национальной безопасности", — цитируют "Українські новини" Виктора Глебу.

Киевские активисты также считают, что есть все признаки диверсии и гибридной войны России против Украины.

"На мой взгляд, данный судебный процесс не что иное, как гибридная спецоперация российских спецслужб, ведь происходит он тогда, когда каждая гривня важна, в городе перебои с электроэнергией, и неизвестно когда может произойти следующий ракетно-дроновый удар, который нанес столице новый ущерб ", – комментирует изданию блоггер и медиааналитик Назар Приходько.

Правозащитники призывают внести Тамаза Сомхишвили в список санкций и арестовать его имущество в Украине.

"Если судьи примут решение в пользу российского олигарха, это не просто предательство. Это еще способ загнать каждого киевлянина в долги, ведь именно нам нужно эти средства отдавать. Я думаю, что будет очень много желающих, которые спросят каждого судью, какой юридической аргументацией они руководствовались при принятии такого предательства. А еще хотелось бы, чтобы СБУ подробнее присмотрелась к коллегии судей Верховного суда, принявшим решение в пользу россиянина. Сомхишвили был гендиректором и является акционером российского "Лукойла". Эй, СНБО! Почему Сомхишвили до сих пор не под санкциями? – рассказал изданию правозащитник Александр Аронец.

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