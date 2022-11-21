Бизнесмен, которого связывают с Россией, пытается отсудить у Киева 4 млрд грн

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Кравцев Сергей
Компания "Киев Терминал", бенефициаром которой является бизнесмен российско-грузинского происхождения (ныне гражданин Великобритании) Тамаз Сомхишвили, пытается отсудить у КГГА около 4 млрд. грн. Активисты сообщают, что сотрудник СБУ, который вел следственные действия по этому делу, был убит. Как информирует издание "Комментарии", об этом говорится в статье "Украинских новостей" накануне судебного заседания.
Тамаз Сомхишвили. Фото: из открытых источников
Как сообщает издание, в 2007 году малоизвестная компания "Киев Терминал", бенефициаром которой является российско-грузинский бизнесмен Тамаз Сомхишвили, выиграла конкурс КГГА на реконструкцию Харьковской площади, но так и не начала работ, вместо этого потребовала компенсацию "за убытки и упущенную выгоду". .
По словам Виктора Глебы, инвестиционное соглашение было разорвано в связи с нарушением закона, подделкой подписей и ложной информацией. В свою очередь, как отмечает экс-чиновник, аренда земли с подделкой документов и заведомо ложной информацией отменена, разрешение на строительство или реконструкцию не выдано.
В 2013 году инвестиционный договор с согласия обеих сторон был расторгнут. Но в конце 2018 года, когда уже давно истек срок давности обжалования этого решения, компания "Киев Терминал" обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к киевской власти на общую сумму $100 млн. Хозяйственный суд частично удовлетворил требования истца, апелляционная инстанция – отказала, но Верховный суд вернул рассмотрение дела в апелляцию.
Активисты и правозащитники возмущены самим фактом продолжения судебного разбирательства, отмечая, что с учетом биографии бенефициара "Киев Терминал" его деятельность на территории Украины во время войны с Россией давно должна быть прекращена правоохранительными органами.
Киевские активисты также считают, что есть все признаки диверсии и гибридной войны России против Украины.
Правозащитники призывают внести Тамаза Сомхишвили в список санкций и арестовать его имущество в Украине.
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