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Главная Новости Общество события Биокластер и центры неонатального скрининга: как продвигаются реформы медицины
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Биокластер и центры неонатального скрининга: как продвигаются реформы медицины

На проекты выделят из бюджета 400 миллионов гривен

18 августа 2021, 16:05
Автор:

Козлова Альбіна

Биокластер и центры неонатального скрининга: как продвигаются реформы медицины

В Украине хотят создавать вакцины и обследовать новорожденных, фото из открытых источников

Реформирование медицины в Украине продолжается. В среду, 18 августа, правительство приняло новые решения. Кабмин утвердил проект постановления "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабмина от 9 марта 2021 №339". Этот документ предусматривает дополнительное финансирование отрасли здравоохранения.

На создание биокластера из бюджета выделят в 2021 году 100 миллионов гривен. На проект по созданию центров неонатального скрининга новорожденных в текущем году из бюджета выделят 300 миллионов гривен. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Известно, что в Украине планируют производить вакцины и тест-системы для диагностики распространенных инфекционных болезней. Для этого будет создан биокластер "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".

Украина стремится производить свои необходимые вакцины, а не покупать их у других стран, ведь все условия будут созданы в рамках биокластера. Пока планируется производить тест-системы и вакцины с открытой технологией производства.

Отметим, что биокластер — это объединение предприятий производителей, фирм поставщиков оборудования и комплектующих вместе с научно-исследовательскими и образовательными организациями. Все эти учреждения должны размещаться близко друг к другу и будут объединены процессом производства товаров.

Также на территории государства оборудуют центры неонатального скрининга. В этих медицинских учреждениях с помощью современного оборудования будут диагностировать редкие болезни у новорожденных, в том числе врожденные нарушения и наследственные отклонения.

Таким образом медики смогут выявлять более 20 болезней у новорожденных и назначать своевременное лечение. Известно, что будут созданы региональные центры скрининга и экспертный центр. Министерство здравоохранения проведет закупки лабораторного оборудования и лабораторно-информационных систем для центров.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину отправили новую партию вакцины от коронавируса.


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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]_Smyhal
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