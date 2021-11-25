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Билеты на самолеты по Украине могут стать более доступными

К радости путешественников цены на авиаперелеты уравняются с железной дорогой

сегодня, 16:20
Автор:

София Сторчак
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Во время форума "Большая стройка: авиация и туризм" министр инфраструктуры Александр Кубраков анонсировал снижение ставки налога на внутренние авиаперевозки в 2022 году до 7%. Этот процесс повлечет удешевление цен на авиаперелеты внутри Украины. Об этом сообщает УНИАН. 

Билеты на самолеты по Украине могут стать более доступными

Авиаперелеты для граждан - фото из открытых источников


По словам Кубракова, на данный момент с народными депутатами уже обсуждается инициатива по снижению ставки НДС.


"Для международных авиаперевозок действует нулевая ставка, для внутренних  действует 20-процентная ставка. Мы примерно видим, что это будет ставка на уровне 7%. Я думаю, это будет достаточный стимул для авиаперевозчиков сделать перелеты внутри страны дешевле. Мы чувствуем, что это будет на 10-20% дешевле. А это значит, что мы увеличим объемы, а наши внутренние авиаперевозки станут доступнее для граждан", - сказал он.


Напомним, что тему развития авиационной отрасли  и механизмы разработки снижения цены на авиаперелеты, обсуждали в правительстве в течение всего 2021 года. Так,  еще 4 февраля 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабинет министров разрабатывает механизмы продуктивной работы в этом направлении. И уже 16 февраля 2021 года пообещал украинцам скорый доступ к дешевым авиаперелетам.


Также, в феврале 2021 заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко прогнозировал отмену НДС на внутренние перевозки. И сообщил, что это один из пунктов стратегии развития  государственной авиакомпании, которая включает в себя так же формирование парка самолетов, команды топ-менеджеров и разработку внутренних авиамаршрутов.


26 марта 2021 года Владислав Криклий, который на тот момент занимал должность министра инфраструктуры Украины,  заявил о том, что отмена НДС может удешевить билеты на авиаперелеты, до стоимости сопоставимой  железнодорожными перевозками определенных категорий.


Также, министр инфраструктуры  Александр Кубраков  отметил, что в 2022 году планируется создание специального фонда, который будет финансировать развитие авиационной и железнодорожной инфраструктуры страны, и этот проект уже предусмотрен в государственном бюджете Украины.


Ранее издание "Комментарии" писало:  Врачи объяснили, после каких операций противопоказаны авиаперелеты. 


 


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Источник: https://www.unian.net/economics/transport/v-ukraine-mogut-snizit-ceny-na-vnutrennie-aviaperelety-novosti-ukraina-11621410.html
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