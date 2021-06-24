Била и пугала детей: в Ровном скандальная стоматолог работает снова

Стоматолог, которая в феврале 2021года била и издевалась над маленькими детьми, опять вернулась к работе, а ее график расписан на месяцы вперед. Об этом пишет "Четвертая власть".

Шокирующие кадры с видео (фото: "24 канал")

Зимой видео, где врач бьет и издевается над своими маленьким пациентам, облетело всю страну.

Но сегодня детский стоматолог Инна Кравчук снова работает и дальше продолжает лечить зубки у детей. В дополнение, журналистам удалось выяснить, что ее график расписан до 2 июля. За один прием врач берет с посетителей не менее 400 гривен.

В Ровно, в феврале, вспыхнул огромный скандал. В социальных сетях появилось видео, где четко видно, как стоматолог "лечит" маленьких детей. Возмущенные родители, которые узнали своих детей и то, как с ними обошлась женщина, начали массово писать заявления в полицию.

В полиции открыли уголовное производство и начали проверять факты.

Время от времени, даже появлялась информация, что врач работала без лицензии.

Зато Инна Кравчук отвергла все обвинения и заявила, что никогда не била своих пациентов.

Через несколько месяцев она снова вернулась к работе. В прокуратуре заявили, что врач имеет полное право это сделать. А еще — с лицензией у стоматолога также проблем нет, отметили в ведомстве.

"Суд, в пределах указанного дела, не запретил ей работать", — отметили в прокуратуре.

Эксперты уже отметили, что нет законных оснований, чтобы запретить врачу работать. Ведь она не выполняет административно-распорядительные функции и не является должностным лицом.

Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что на Ровенщине юноша выжил после сильного удара молнии.





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