logo
Русский Українська

BTC/USD

34270.91

ETH/USD

2001.14

LTC/USD

134.95

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Била и пугала детей: в Ровном скандальная стоматолог работает снова
commentss НОВОСТИ Все новости

Била и пугала детей: в Ровном скандальная стоматолог работает снова

Тогда скандал шокировал всю страну

сегодня, 19:12
Автор:

Лиля Воробьева

Стоматолог, которая в феврале 2021года  била и издевалась над  маленькими детьми, опять вернулась к работе, а ее график расписан на месяцы вперед. Об этом пишет "Четвертая власть".

Била и пугала детей: в Ровном скандальная стоматолог работает снова

Шокирующие кадры с видео (фото: "24 канал")

Зимой видео, где врач бьет и издевается над своими маленьким пациентам, облетело всю страну.

Но сегодня детский стоматолог Инна Кравчук снова работает и дальше продолжает лечить зубки у детей. В дополнение, журналистам удалось выяснить, что ее график расписан до 2 июля. За один прием врач берет с посетителей не менее 400 гривен.

В Ровно, в феврале, вспыхнул огромный скандал. В социальных сетях появилось видео, где четко видно, как стоматолог "лечит" маленьких детей. Возмущенные родители, которые узнали своих детей и то, как с ними обошлась женщина, начали массово писать заявления в полицию.

В полиции открыли уголовное производство и начали проверять факты.

Время от времени, даже появлялась информация, что врач работала без лицензии.

Зато Инна Кравчук отвергла все обвинения и заявила, что никогда не била своих пациентов.

Через несколько месяцев она снова вернулась к работе. В прокуратуре заявили, что врач имеет полное право это сделать. А еще — с лицензией у стоматолога также проблем нет, отметили в ведомстве.

"Суд, в пределах указанного дела, не запретил ей работать", — отметили в прокуратуре.

Эксперты уже отметили, что нет законных оснований, чтобы запретить врачу работать. Ведь она не выполняет административно-распорядительные функции и не является должностным лицом.

Напомним, что сайт "Комментарии" писал о том, что на Ровенщине юноша выжил после сильного удара молнии.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://4vlada.com/vona-pratsiuie-cherga-do-stomatologyni-yaku-sudiat-za-pobyttia-ditej-patsiientiv-rozpysana-na-dva-tyzhni-napered
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ