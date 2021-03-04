В Ровенской области юноша выжил после удара током в 27 тысяч вольт: подробности

В селе Оженин, что расположено в Ровенской области, 19-летнему юноше чудом удалось выжить после удара током в 27 тысяч вольт. Данную информацию обнародовало ТСН.

В Ровенской области юноша выжил после удара током в 27 тысяч вольт - фото из открытых источников

Сообщается, что парень вместе со своей сестрой и товарищем решили сократить путь и отправились через железнодорожные рельсы. Двое успели пролезть под поездом, а когда тот начал движение, юноша попытался преодолеть путь по крыше вагона.

Парня пронзил ток, после чего он упал у путей. Очевидцы сразу же вызвали скорую медицинскую помощь — юношу доставили в больницу в тяжелом состоянии. По словам доктора Ровенского ожогового отделения Петра Соловья, ток прошил и внутренние органы парня, а в результате падения у него диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб брюшной полости и почек. Врачи также сообщили, что юноша получил 70% ожогов тела. Сейчас медики делают все, что в их силах, дабы спасти жизнь пострадавшему парню.

Сам юноша признается, что ощущает сильную боль, а также не чувствует ног.

Напомним, что накануне В центре Минска неизвестный 35-летний мужчина поджег сам себя возле Дома правительства Беларуси. Он получил более 50% ожогов тела.

Ранее интернет-издание "Комментарии рассказывало, что в Боливии 11 студентов упали с балкона из-за того, что перила рухнули. В результате инцидента 7 человек погибли, четверо продолжают бороться за жизнь. Среди погибших — четверо мужчин и три женщины в возрасте от 19 до 27 лет. Высота падения составила 4 этажа. Трое пострадавших скончались в больнице. Четверо выживших студентов находятся в критическом состоянии, им проводится интенсивная терапия. По факту трагедии проводится расследование, подробности инцидента выясняются.





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