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Безуглая разнесла идею повышения налогов для финансирования ВСУ

Нардеп сетует на то, что военное руководство должно пересмотреть целесообразность потребностей ВСУ

сегодня, 14:00
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Кравцев Сергей

Правительство будет пытаться покрыть дефицит финансирования сил обороны в пол триллиона гривен за счет повышения налогов. Однако следует проанализировать, правильно ли в ВСУ оценили потребности. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook заявила нардеп Марьяна Безугла.

Безуглая разнесла идею повышения налогов для финансирования ВСУ

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

"Пол триллиона гривен не хватает Украине для финансирования сил обороны до конца 2024 года. Дополнительные средства Кабмин будет искать, в частности, у налогоплательщиков. Соответствующие законопроекты Минфина уже поданы в Верховную Раду. Но абсурд ситуации с планированием состоит в том, что никто в Минобороны и Кабмин не пробует оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подать свою потребность и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные "бригады-зомби" вместо пополнения и усиливать существующие подразделения, увеличивать штабы", – говорится в сообщении нардепки.

По ее словам, создание одной такой бригады стоит минимум 20 млрд. грн. В то же время только штат ТЦК и СП насчитывает около 100 тысяч человек.

Марьяна Безуглая отметила, что нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту.

Нардеп подчеркнула, что тысячи "мертвых душ" в армии тоже никем не оцениваются.

Читайте на портале "Комментарии" — Марьяна Безугла заявила, что интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в The Guardian — это не о культуре победы, а о культуре лжи.

"Вся статья — манипуляция лживого "старовера", у которого уже не "канает", "что это все рашн ИПСО" и нужно что-то объяснять. Но вместо пояснений он манипулирует, пафосно фотографируясь на ящиках для снарядов. Говорит, что все граждане должны выполнить свой конституционный долг в пехоте (все? Поэтому вы похищаете людей с инновационных оборонных предприятий в ТЦК и СП и отправляете пятидесятилетних на штурм посадок?), а бригады-зомби нужно создавать, потому что Россия увеличивает свою пехоту, и мы должны увеличивать свою! Симметричный ответ! У нас ведь тоже больше ста миллионов населения, а что. Дроны у Сырского — ну хорошая помощь, а не перестройка всей архитектуры современной войны. Главное пехота. Много пехоты. Симметрично много", — написала в Facebook Безугла.




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Источник: https://www.facebook.com/bezuhlamariana/posts/pfbid02M6fn8asyMw1EbngGfgMA41jhbc6iHGgw92y2F5gmbFZXQtDouyC1PvfwiB4t6GB1l?locale=ru_RU
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