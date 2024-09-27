Безопасность в интернете: какие платформы лучше всего защищают информацию о пользователях

В мире, где наша информация есть везде в интернете, важно знать, кто и как с ней обращается. Компания Incogni проанализировала 15 популярных мессенджеров и соцсетей, чтобы узнать, как они оберегают конфиденциальность пользователей. Компания анализировала, как сервисы собирают, хранят и показывают данные, а также как быстро могут их удалить.

Telegram или Facebook: кто заботится о вашей приватности

Согласно результатам, Telegram занимает шестое место в списке наиболее конфиденциальных приложений, поблагодарить почему можно его политику быстрого удаления данных и отличные инструменты управления конфиденциальностью. Напротив, Facebook признан наиболее опасным для конфиденциальности, что подтверждается его лидерством по количеству юридических штрафов за нарушение конфиденциальности своих пользователей.





Reddit, Snapchat и Pinterest поражают минимальным сбором личных данных, тогда как LinkedIn и X (ранее известный как Twitter) открывают больше информации. Instagram, в дополнение к Facebook и Messenger, выделяется своей политикой длительного хранения данных пользователей после удаления аккаунтов.

Несмотря на свою популярность, LinkedIn продемонстрировал неоднозначные результаты, став лидером по количеству утечек данных. В то же время Telegram, Reddit, Quora и Discord показали наименьшее количество утечек, получив наивысший балл по этому показателю.

Читайте на портале "Комментарии" — Хотя в этом году Telegram отметит 11-летие, только после российской агрессии в Украине детище россиянина Павла Дурова, можно сказать, "завоевало" внимание украинцев. До конца 2023 года более 70% жителей Украины именно этот сервис называли основным источником получения информации о происходящем в стране и мире.