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Безопасность в интернете: какие платформы лучше всего защищают информацию о пользователях

Telegram остается в топе безопасных мессенджеров, а Facebook - лидер нарушений приватности, - исследование Incogni

27 сентября 2024, 19:30
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Черновалова Кристина

В мире, где наша информация есть везде в интернете, важно знать, кто и как с ней обращается. Компания Incogni проанализировала 15 популярных мессенджеров и соцсетей, чтобы узнать, как они оберегают конфиденциальность пользователей. Компания анализировала, как сервисы собирают, хранят и показывают данные, а также как быстро могут их удалить.

Безопасность в интернете: какие платформы лучше всего защищают информацию о пользователях

Telegram или Facebook: кто заботится о вашей приватности

Согласно результатам, Telegram занимает шестое место в списке наиболее конфиденциальных приложений, поблагодарить почему можно его политику быстрого удаления данных и отличные инструменты управления конфиденциальностью. Напротив, Facebook признан наиболее опасным для конфиденциальности, что подтверждается его лидерством по количеству юридических штрафов за нарушение конфиденциальности своих пользователей.

Безопасность в интернете: какие платформы лучше всего защищают информацию о пользователях - фото 2

Reddit, Snapchat и Pinterest поражают минимальным сбором личных данных, тогда как LinkedIn и X (ранее известный как Twitter) открывают больше информации. Instagram, в дополнение к Facebook и Messenger, выделяется своей политикой длительного хранения данных пользователей после удаления аккаунтов.

Несмотря на свою популярность, LinkedIn продемонстрировал неоднозначные результаты, став лидером по количеству утечек данных. В то же время Telegram, Reddit, Quora и Discord показали наименьшее количество утечек, получив наивысший балл по этому показателю.

Читайте на портале "Комментарии" — Хотя в этом году Telegram отметит 11-летие, только после российской агрессии в Украине детище россиянина Павла Дурова, можно сказать, "завоевало" внимание украинцев. До конца 2023 года более 70% жителей Украины именно этот сервис называли основным источником получения информации о происходящем в стране и мире.



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Источник: https://www.techradar.com/computing/cyber-security/beware-facebook-and-linkedin-are-the-worst-social-media-for-your-privacy
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