Без империи: украинцы выбрали новое название для железной дороги

Юго-Западная железная дорога, название которой происходит со времен Российской империи, изменит свое название. Новый вариант названия выбрали украинцы в приложении "Дия" — Центральная железная дорога. За этот вариант отдали свои голоса более 400 тысяч участников опроса. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Ця назва походить ще з імперських часів

"Продолжаем железную украинизацию. Юго-Западную и Южную ветви Укрзализныци назвали еще по географической привязке к российской империи, — написал Федоров. — Хотя территориально они расположены в других регионах. Поэтому это точно нужно менять. Вы уже выбрали в Дии новое название для Юго-Западной железной дороги. Проголосовали 1,1 млн украинцев. Из них — более 417,2 тысячи за вариант Центральная железная дорога".

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Следующий шаг, предлагаемый в правительстве, избрание нового названия для Южной железной дороги:

"Теперь время разобраться с ЮЖД. Заходите в Дию и выбирайте новое название. Там есть 4 варианта. Опрос будет длиться до 17 марта. Спасибо всем. Каждый ваш голос в Дии — кирпич в развитие электронной демократии", — написал Федоров.

Эти названия возникли из-за такого расположения предприятий в бывшей Российской империи и СССР. После обретения независимости Украины и установления государственной границы Украины эти названия перестали соответствовать действительному расположению предприятий. Существование на территории независимой Украины государственных предприятий с имперскими названиями неприемлемо и требовало исправления. Между тем, названия других региональных филиалов "Укрзализныци" происходят либо от названий городов, которые являются центрами этих филиалов (Одесская, Львовская, Донецкая), либо от расположения на территории современной Украины (Приднепровская).



Бывшая Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) — одна из старейших железных дорог Украины. Управление б. Юго-Западной железной дороги находится в Киеве. Железная дорога расположена преимущественно на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Хмельницкой и частично в районах Сумской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей. Районы, обслуживаемые железной дорогой, находятся в пределах полесской и лесостепной зон Украины. В районе расположения железной дороги проживает более 11 млн человек.

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