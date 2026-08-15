Беспощадная жара с новой силой ударит по Украине: чего ждать от погоды 15 августа

В субботу, 15 августа, в Украине будет преобладать сухая и теплая погода. Осадки синоптики не прогнозируют, небо будет преимущественно малооблачным. Температура днем в большинстве областей будет составлять 23-28 °, а в Закарпатье местами воздух прогреется до 33 °.

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По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра ночью температура будет колебаться в пределах 8–13° тепла. Ветер будет переменных направлений, его скорость — 3-8 м/с.

Прохладнее всего будет в восточных и северо-восточных регионах — там ожидается 20–25°. Запад Украины станет одним из самых теплых регионов: в Закарпатье столбики термометров могут подняться до 30–33°.

В то же время жителям части западных областей следует обратить внимание на гидрологическое предупреждение. Из-за длительного дефицита осадков с 15 по 25 августа прогнозируется дальнейшее падение уровня воды в бассейнах Днестра, Сяна и Западного Буга.

Речь идет, в частности, о Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Волынской области. На отдельных участках показатели могут приблизиться к историческим минимумам или даже опуститься ниже них. Небольшие реки местами могут обмелеть или пересохнуть, что создает трудности для водоснабжения и хозяйственной деятельности. Из-за этого объявлен III, коричневый, уровень опасности.

В Киеве 15 августа без осадков и с небольшой облачностью. Ночью ожидается 11–13°, днем около 25°.

Во Львове прогнозируют 29-31 ° днем. Ночью и утром возможен слабый туман. В Днепре температура днем будет 24–26°, в Харькове — 24–26°.

В Одессе осадков тоже не ожидается. Воздух прогреется до 24–29°, а температура морской воды составит около 22–23°.

"Комментарии" уже писали, что летняя духота в доме все чаще становится причиной не только дискомфорта. Для многих она кончается испорченным настроением и конфликтами с родными.