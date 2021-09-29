Мужчина случайно выиграл в лотерею 200 тысяч долларов

В Австралии житель города Намбукка-Хедс получил бесплатный лотерейный билет и разбогател на 200 тысяч австралийских долларов (почти 146 тысяч долларов). Об этом сообщается на сайте The Lott.

Лотерея, фото с открытых источников

Игрок с Среднего Северного побережья выиграл приз в размере 200 тысяч долларов в розыгрыше мега-джекпота Lucky Lotteries. Подтверждая свою победу сегодня утром с официальным лицом The Lott, этот человек сказал, что он все еще находится в состоянии шока после того, как сделал открытие.

"Большое спасибо. Это невероятно. Какие чудесные новости! Я не могу в это поверить, особенно чтобы выиграть этот приз по бесплатному билету! Я чувствую себя очень, очень удачливым. Такие вещи прекрасны, не правда ли? Придется как-нибудь отпраздновать! Я так долго играю, я покупаю билеты, но никогда не ожидаю, что выиграю, так что это такой большой сюрприз!", — делится радостью победитель.

Когда его спросили, как он планирует насладиться своей неожиданной удачей, он сказал, что поделится ею со своими детьми.

Игрок из Нового Южного Уэльса, пожелавший остаться неизвестным, купил свой выигрышный билет с двумя последовательными номерами в агентстве новостей Nambucca Head. Владелец агентства новостей Nambucca Heads Теа Кимбер сказала, что эта победа стала особой вехой для издания.

"Это самый выигрышный проект, который мы продали с момента владения новостным агентством. Мы все очень взволнованы, и наши сотрудники были так счастливы, когда клиент пришел проверить свой билет. Мы надеемся, что это начало многих больших побед для наших клиентов", — сказала она.

Призовой фонд Lucky Lotteries Mega Jackpot теперь составляет 3,64 миллиона долларов в розыгрыше 1546, а приз Lucky Lotteries Super Jackpot теперь составляет 2,84 миллиона долларов в розыгрыше 10493.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что у победительницы похитили лотерейный билет 500 тысяч евро.



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