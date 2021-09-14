Бесплатные путешествия для любителей новых чувств: стюардесса раскрыла универсальный секрет

Стюардесса, которая облетела почти весь мир раскрыла секрет, как любителям путешествовать можно делать это без особых затрат. Об этом она рассказала на видео в своем TikTok-аккаунте.

Стюардесса раскрыла универсальный секрет, фото с открытых источников

Так, если человек планирует потратить большие деньги (оплата медицинских счетов, ремонт дома, свадьба), бортпроводница советует сначала открыть в банке кредитную карту, которая позволит накапливать бонусы для полетов. По словам сотрудницы авиакомпании, за крупные покупки банк будет начислять тысячи миль, которые можно использовать по своему усмотрению.



Девушка также отметила, что необязательно быть стюардессой, чтобы летать бесплатно. По ее словам, многие пассажиры это знают и используют в своей жизни. Чтобы получать деньги за путешествия, можно устроиться в авиакомпанию на множество любых других должностей, например, выбрать профессию грузчика или работать в клиентской службе перевозчика удаленно.

Напомним, недавно портал "Комментарии" писал, что американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу.

Также портал "Комментарии" ранее сообщал, что стюардесса Emirates Airline уволилась из-за проверок веса. Стюардесса Дуйгу Караман подверглась принудительно проверке веса после того, как ее коллега тайно "сдал" ее. Она утверждает, что ее даже включили в программу контроля веса. 37-летняя девушка говорит, что ее случайным образом отводили в сторону перед полетами, чтобы поставить на весы и посмотреть ее вес на данный момент. Также она утверждала, что коллегам обещали существенно срезать зарплату, если она не сбросит лишний вес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!