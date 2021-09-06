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Главная Новости Общество права человека Стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверок: подробности
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Стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверок: подробности

Ее коллега, который также регулярно подвергался выборочной проверке веса, в конечном итоге сделал подтяжку живота в попытке сбросить несколько лишних кг

сегодня, 14:55
Автор:

Хмільовська Інна

Опытная бортпроводник Emirates Airline утверждает, что она уволилась с работы после трех лет, когда ее просили проверить ее вес, потому что она считалась "слишком тяжелой". Об этом сообщает издание The Mirror.

Стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверок: подробности

Emirates Airline, фото с открытых источников

Стюардесса Дуйгу Караман подверглась проверке веса после того, как ее коллега тайно сообщил о ней. Она утверждает, что ее даже включили в программу контроля веса. 37-летняя девушка говорит, что ее случайным образом отводили в сторону перед полетами и ставили на весы, чтобы посмотреть, сбросила ли она достаточно килограммов. Также она утверждала, что коллегам обещали сократить зарплату, если проблемы с весом сохранятся.

По словам Дуйгу, другие работающие в ближневосточной авиакомпании, также подвергались унизительной практике, в том числе один из ее коллег, который, по ее словам, в итоге сделал подтяжку живота вопреки совету врача. Стюардесса из Хай-Викомб, Бакингемшир, в конце концов уволилась с работы после того, как она заявила, что в течение трех лет проверяла вес.

"Это определенно не нормально. Я так долго была очень расстроена, а потом потеряла уверенность в себе", — сказала The Mirror Дуйгу.

Стюардесса Emirates Airline уволилась из-за постоянных унизительных проверок: подробности - фото 2

"Им непременно следует отказаться от этого. Мои два или три килограмма лишнего веса не помешали мне выполнять свою работу. Я была старшим бортпроводником, я знала, что делаю. Я действительно хорошо обслуживала клиентов, я действительно хорошо выполняла свою работу. Emirates действительно строги в своей политике ухода. Вы никогда не увидите старых бортпроводников. Им нужны симпатичные люди. Им не нравятся люди, которые говорят открыто, поэтому они всегда хотят избавиться от старших", — подытожила она.

Напомним, недавно портал "Комментарии" информировал, что американская стюардесса предотвратила авиакатастрофу.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/emirates-air-hostess-who-weighed-24541340
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