Бесплатное питание для учащихся начальной школы: продлило ли Правительство программу на 2025 год

В 2025 году государство продолжит поддержку бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов. На эти цели в бюджете заложено 2,9 млрд гривен, которые в форме субвенции будут направлены общинам. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

В 2025 году программа бесплатного горячего питания для школьников начальных классов будет продолжена. На ее реализацию в Государственном бюджете предусмотрено 2,9 млрд грн. Денежные средства будут распределены между местными общинами в форме государственной субвенции.

Субвенция стала эффективным инструментом для поддержки местных органов власти, организующих сбалансированное питание в учебных заведениях. Министерство образования и науки Украины готовит обновленный Порядок использования этих средств, чтобы устранить проблемы, возникшие в 2024 году. Ожидается, что Кабинет Министров утвердит постановление уже в декабре, чтобы обеспечить своевременный старт программы с января.

На 2025-2026 учебный год Президент Украины инициировал расширение программы. Она должна охватить бесплатное питание школьников 5–11 (12) классов, что станет важным шагом к созданию равных возможностей для всех детей независимо от их места жительства.

В 2024 году правительство выделило 2 миллиарда гривен на питание для начальной школы. К концу ноября 93% школ воспользовались выделенными средствами, что подтверждает эффективность программы.

Инициатива обеспечения бесплатного питания является частью более широкой реформы школьного питания, инициированной первой леди Украины Еленой Зеленской. Цель реформы – создание культуры здорового питания среди школьников и их семей, что будет способствовать формированию здорового поколения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не останавливает реформу школьного питания, которая была начата еще до войны по инициативе первой леди Елены Зеленской. Премьер-министр Денис Шмигаль презентовал три основных направления этой реформы на проходящем в Киеве Европейском региональном саммите школьного питания. В частности, правительство продолжает увеличивать доступ к бесплатным горячим обедам для школьников и улучшать инфраструктуру школьных столовых.



