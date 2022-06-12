Берлускони пожаловался на реакцию бывшего друга Путина – говорит, что связь с ним утеряна

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони признался, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину он минимум дважды пытался дозвониться к российскому президенту Владимиру Путину, с которым раньше был в очень хороших отношениях, однако все его попытки дозвониться до хозяина Кремля не дали результата. Ответа не было. Как передать портал "Комментарии", об этом пишет издание "Il Messaggero".

Путин и Берлускони. Фото: из открытых источников

Итальянский политик признался, что после двух безуспешных попыток связаться с Владимиром Путиным он больше не пытался этого сделать. Берлускони отметил, что он ничего не слышал о Путине в последнее время, хоть и признал, что раньше он был для него хорошим другом. С начала полномасштабной войны в Украине он дважды пытался дозвониться и не получил ни одного внятного ответа.

Бывший премьер-министр также сделал неутешительный прогноз относительно перспективы завершения российско-украинской войны. По его мнению, пока что реализовывается не очень оптимистичный сценарий, потому что, судя по тем событиям, которые происходят в Украине, становится ясно, что шансов на быстрое прекращение боевых действий практически нет.

Напомним, ранее Берлускони был среди тех европейских политиков, которые призывали к диалогу с Владимиром Путиным. Берлускони публично заявлял, что мир должен быть достигнуть как можно скорее и только за столом переговоров. Также Берлускони заявлял, что Европа должна убедить Киев принять предложение Владимира Путина. Выступал Берлускони и против поставок Украине вооружения, а также против наложения санкций на страну-агрессора.

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