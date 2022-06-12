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Берлускони пожаловался на реакцию бывшего друга Путина – говорит, что связь с ним утеряна

Берлускони пожаловался, что дважды звонил бывшему другу Путину из-за войны, но ответа не было

сегодня, 16:47
Автор:

Кравцев Сергей
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Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони признался, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину он минимум дважды пытался дозвониться к российскому президенту Владимиру Путину, с которым раньше был в очень хороших отношениях, однако все его попытки дозвониться до хозяина Кремля не дали результата. Ответа не было. Как передать портал "Комментарии", об этом пишет издание "Il Messaggero".

Берлускони пожаловался на реакцию бывшего друга Путина – говорит, что связь с ним утеряна

Путин и Берлускони. Фото: из открытых источников

Итальянский политик признался, что после двух безуспешных попыток связаться с Владимиром Путиным он больше не пытался этого сделать. Берлускони отметил, что он ничего не слышал о Путине в последнее время, хоть и признал, что раньше он был для него хорошим другом. С начала полномасштабной войны в Украине он дважды пытался дозвониться и не получил ни одного внятного ответа.

Бывший премьер-министр также сделал неутешительный прогноз относительно перспективы завершения российско-украинской войны. По его мнению, пока что реализовывается не очень оптимистичный сценарий, потому что, судя по тем событиям, которые происходят в Украине, становится ясно, что шансов на быстрое прекращение боевых действий практически нет.

Напомним, ранее Берлускони был среди тех европейских политиков, которые призывали к диалогу с Владимиром Путиным. Берлускони публично заявлял, что мир должен быть достигнуть как можно скорее и только за столом переговоров. Также Берлускони заявлял, что Европа должна убедить Киев принять предложение Владимира Путина. Выступал Берлускони и против поставок Украине вооружения, а также против наложения санкций на страну-агрессора. 

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Источник: https://www.ilmessaggero.it/politica/berlusconi_putin_telefonata_chiamata_risposta_cosa_ha_detto_leader_fi-6748778.html?refresh_ce
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