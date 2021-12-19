Беринчик победил в бою россиянина Чаниева (ВИДЕО)

Представитель украинского бокса Денис Беринчик победил представителя России по этому виду спорта Ису Чаниева. Это победное сражение позволило нашему земляку сохранить второстепенный чемпионский пояс WBO International. Об этом информирует РБК-Украина .

Денис Беринчик (фото из открытых источников)

Боксер Беринчик известен своими непредсказуемыми выходами. На этот раз он был эффектным перед началом боя. Приехал на место поединка на авто в желтой одежде Санты и бросал подарки.

С начала первого раунда наш боксер оказывал давление, уже во втором тайме российский боксер перехватил инициативу. Темп боя активизировался, он превратился в своего рода рубку.

Во время третьего раунда Беринчик провел удачный конец, попав в подбородок противника хорошим боковым. Но русский боксер устоял.

В продолжении пятого раунда спортсмены рубили и доставали точными ударами друг друга. Поединок проходил с переменным успехом то украинца, то русского боксера. Судьба боя решалась судьями после последнего 12 раунда. Они объявили победителем нашего Дениса Беринчика со следующими результатами – 116-112, 118-110, 118-111.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Ломаченко уверенно победил Комми. Украинский боксер Василий Ломаченко вышел на ринг против ганца Ричарда Комми12 декабря состоялся один из важнейших боксерских поединков 2021 года. На ринг на "Мэдисон-сквер-гарден" (Нью-Йорк) вышел украинец Василий Ломаченко и ганец Ричард Комми. Единодушным решением судей победу одержал Ломаченко, забрав титул WBO Inter-Continental. По итогам 12 раундов счет был таким: 117-110, 119-108, 119-108.





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