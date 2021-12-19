Беринчик победил в бою россиянина Чаниева (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Представитель украинского бокса Денис Беринчик победил представителя России по этому виду спорта Ису Чаниева. Это победное сражение позволило нашему земляку сохранить второстепенный чемпионский пояс WBO International. Об этом информирует РБК-Украина .
Денис Беринчик (фото из открытых источников)
Боксер Беринчик известен своими непредсказуемыми выходами. На этот раз он был эффектным перед началом боя. Приехал на место поединка на авто в желтой одежде Санты и бросал подарки.
С начала первого раунда наш боксер оказывал давление, уже во втором тайме российский боксер перехватил инициативу. Темп боя активизировался, он превратился в своего рода рубку.
Во время третьего раунда Беринчик провел удачный конец, попав в подбородок противника хорошим боковым. Но русский боксер устоял.
В продолжении пятого раунда спортсмены рубили и доставали точными ударами друг друга. Поединок проходил с переменным успехом то украинца, то русского боксера. Судьба боя решалась судьями после последнего 12 раунда. Они объявили победителем нашего Дениса Беринчика со следующими результатами – 116-112, 118-110, 118-111.
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