"Белый" список: еще три страны открыли границы для украинских туристов

На сегодня, невзирая на пандемию, украинцы могут без условий и требований по прилете посетить 45 стран. Ранее в “белом” списке было 42 государства, однако на этой неделе добавилось еще три. Об этом сообщает “КП” со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

По словам чиновника, в современных реалиях они каждый день получают информацию об ухудшении эпидобстановки в мире, в связи с чем некоторые страны закрывают свои границы для иностранцев. Так, недавно ограничения внедрила Финляндия, а Испания готовится к полному закрытию границ.

В числе 45-ти стран, куда на сегодняшний момент могут ехать украинцы без ограничений, оказались следующие: недавно открывшие границы Казахстан, Судан и Сьерра-Леоне, а также Руанда, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад, Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Перед тем, как отправиться в ту или иную страну, МИД Украины рекомендует изучить правила въезда на сайте министерства иностранных дел нужного государства.

Напомним, желающим отдохнуть этой осенью на Кипре стоит учесть, что государство отнесло Украину в категорию стран высокого риска в отношении COVID-19. В связи с этим на Кипре 28 августа начнут действовать особые условия въезда в страну.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!