kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.08.2020

BTC/USD

11449.59

ETH/USD

391.14

LTC/USD

57.41

НБУ 28.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события "Белый" список: еще три страны открыли границы для украинских туристов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Белый" список: еще три страны открыли границы для украинских туристов

Ранее в этом списке было 42 государства, однако на этой неделе добавилось еще три

сегодня, 13:16
Автор:

Елена Волкова

На сегодня, невзирая на пандемию, украинцы могут без условий и требований по прилете посетить 45 стран. Ранее в “белом” списке было 42 государства, однако на этой неделе добавилось еще три. Об этом сообщает “КП” со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. 

"Белый" список: еще три страны открыли границы для украинских туристов

По словам чиновника, в современных реалиях они каждый день получают информацию об ухудшении эпидобстановки в мире, в связи с чем некоторые страны закрывают свои границы для иностранцев. Так, недавно ограничения внедрила Финляндия, а Испания готовится к полному закрытию границ.

В числе 45-ти стран, куда на сегодняшний момент могут ехать украинцы без ограничений, оказались следующие: недавно открывшие границы Казахстан, Судан и Сьерра-Леоне, а также Руанда, Армения, Буркина-Фасо, Того, Чад,  Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Перед тем, как отправиться в ту или иную страну, МИД Украины рекомендует изучить правила въезда на сайте министерства иностранных дел нужного государства.

Напомним, желающим отдохнуть этой осенью на Кипре стоит учесть, что государство отнесло Украину в категорию стран высокого риска в отношении COVID-19. В связи с этим на Кипре 28 августа начнут действовать особые условия въезда в страну.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!