Белоруссия сосредотачивает войска вглубь страны: есть ли угроза для Украины

Граница Украины с Беларусью остается спокойной без каких-либо признаков нестандартных военных перемещений, заявили в Государственной пограничной службе Украины (ГНСУ). Несмотря на заметную активизацию военной техники и личного состава внутри Беларуси, никаких угроз не было.

Белоруссия сосредотачивает войска вглубь страны

Во время брифинга в Медиацентре Украина, представитель ГНСУ Андрей Демченко подчеркнул, что украинские оборонные силы имеют полный контроль над государственной границей, и наблюдаются только обычные движения военных подразделений на территории соседнего государства.

"Если говорить непосредственно о линии границы, то все составляющие Сил обороны нашей страны полностью контролируют государственную границу. Мы не фиксируем нестандартные ситуации непосредственно по границе. Кроме этого, мы не фиксируем, чтобы в непосредственной близости к нашей границе осуществлялось перемещение техники или личного состава подразделений армии Беларуси", – отметил Андрей Демченко.

В то же время, он отметил, что перемещение техники и личного состава фиксируется внутри Беларуси, но без существенного наращивания.

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Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на фоне взимания Александром Лукашенко войск к границе Беларуси и Украины, МИД выдало заявление-обращение в официальный Минск. Там призвали Беларусь "не совершать трагических ошибок под давлением Москвы" и увести от границы свои войска. При этом в министерстве сообщили, что к границе Беларусь перебросила Силы спецопераций, вооружения и военную технику, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику. Все это было зафиксировано в Гомельской области. Также к границе перебросили и "вагнеровцев".