Беларусам запретят выезжать за границу

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Сергей Медведев
Беларусь закроет границы на выезд. Такое решение приняли власти страны в связи с эпидемией коронавируса. Запрет на выезд из страны начнет действовать через 10 дней.
Пограничный пункт в Беларуси
Правительственное постановление предписывает закрыть наземные пункты пропуска через границу, включая автодорожные, железнодорожные и речные. Запрет будет действовать не только на граждан Беларуси, но и на иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.
Разрешение на выезд будет предоставляться в исключительных случаях — в чрезвычайных ситуациях либо ситуациях, связанных с национальной безопасностью. Уполномочен на выдачу таких разрешений председатель государственного пограничного комитета.
Напомним, что президент Лукашенко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом "непростая", однако правительство контролирует распространение болезни. В Беларуси не вводился карантин по экономическим соображениям. Тогда Лукашенко заявлял, что карантинные ограничения резко негативно отразятся на экономике и благосостоянии граждан.
Как сообщал портал "Комментарии", западные страны планируют создать некий санитарный пояс между Евросоюзом и Россией. Такую мысль высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ).Для реализации подобных планов используется военные силы Североатлантического блока, что вызывает обеспокоенность у главы государства. Лукашенко пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры.
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