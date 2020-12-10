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Беларусам запретят выезжать за границу

Запрет на выезд из страны коснется не только белорусов, но и иностранцев, проживающих в стране

сегодня, 10:23
Автор:

Сергей Медведев

Беларусь закроет границы на выезд. Такое решение приняли власти страны в связи с эпидемией коронавируса. Запрет на выезд из страны начнет действовать через 10 дней.

Беларусам запретят выезжать за границу

Пограничный пункт в Беларуси

Правительственное постановление предписывает закрыть наземные пункты пропуска через границу, включая автодорожные, железнодорожные и речные. Запрет будет действовать не только на граждан Беларуси, но и на иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны.

Разрешение на выезд будет предоставляться в исключительных случаях — в чрезвычайных ситуациях либо ситуациях, связанных с национальной безопасностью. Уполномочен на выдачу таких разрешений  председатель государственного пограничного комитета.

Напомним, что президент Лукашенко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом "непростая", однако правительство контролирует распространение болезни. В Беларуси не вводился карантин по экономическим соображениям. Тогда Лукашенко заявлял, что карантинные ограничения резко негативно отразятся на экономике и благосостоянии граждан.

Как сообщал портал "Комментарии", западные страны планируют создать некий санитарный пояс между Евросоюзом и Россией. Такую мысль высказал президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ).

Для реализации подобных планов используется военные силы Североатлантического блока, что вызывает обеспокоенность у главы государства. Лукашенко пояснил, что в первую очередь речь идет о размещении дополнительного американского контингента в Польше и ее планах по созданию новых объектов военной инфраструктуры. 
 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/12/10/ogranicheniye/
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