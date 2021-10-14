Бедность детей в Украине - какова ситуация и как ее решают

Минсоцполитики исследовало вопрос бедности детей, сообщает пресс-служба ведомства.

За чертой бедности почти 50% семей с детьми в Украине - фото из сети

Министерство в партнерстве с ЮНИСЕФ и Институтом демографии и социальных исследований им. Птухи подготовило отчет , в котором анализировалась ситуация в стране. Изучали уровень материального обеспечения семей с детьми и то, как на этот уровень влияют разные факторы.

Подтвердилось, что появление детей ухудшает материальное положение семьи: бедных бездетных семей — треть от количества семей этой категории, а семей с детьми — почти половина. Самая сложная ситуация у семей с тремя и и более детьми: 80% являются бедными по так называемому абсолютным критерием (расходы на одного человека меньше 3661 грн.). Бедных двудетных семей — более половины, с одним ребенком — 41%. Наихудшие показатели — для малолетних возрастом до 3 лет, так как даже материальная помощь при рождении ребенка не компенсирует потери заработной платы матери.

Отчет показал, что на состоятельность семьи влияет:

— проживание в сельской местности;

— низкий уровень образования родителей;

— содержание других нетрудоспособных (старших родителей, лиц с инвалидностью и т.д.) или безработных родственников.

Региональное распределение показывает, что самые бедные дети живут в Ровенской области, а лучше всего — в Киеве и Черниговской области.

Какие же методы помогают семьям с детьми улучшить материальное положение?

Обнаружено, если в семье у хотя бы одного близкого родственника есть высшее образование, это значительно повышает возможности вырваться за пределы бедности. В частности, для многодетных семей этот показатель улучшается на 10%.

Минсоцполитики, представляя аналитический отчет, акцентировал, что делает государство в данном направлении:

- адресная помощь семьям с детьми во время карантина;

- помощь физическим лицам-предпринимателям, имеющим детей;

- субсидии для оплаты коммунальных услуг;

- содействие в открытии собственного дела;

- адресные социальные услуги для семей, в которых по разным причинам могли отобрать ребенка.

Помощь на детей малообеспеченным семьям возросла: раньше она составляла 85% прожиточного минимума, а с 1 июля 2020 г. — 130%. Ориентировочно, выплата ранее равнялась 1950 грн., а стала — 2980 грн. Помощь получили 300 тыс. детей. Также возросла социальная помощь: 5735 грн. для детей, нуждающихся в опеке, 7570 грн. для детей с инвалидностью.

ЮНИСЕФ и авторы отчета подготовили 10 общих рекомендаций, которые помогут правительству Украины решить проблему с бедностью. С ними можно ознакомиться по ссылке .

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