Байден зовет РФ и Ко на ядерные переговоры: что за этим стоит и к чему может привести

Белый дом опубликовал сообщение о том, что президент Джо Байден заявил, что США готовы к переговорам с РФ, Китаем и КНДР по уменьшению ядерной угрозы. Американский лидер подчеркнул, что уменьшение ядерной угрозы "важно несмотря на опасность современного мира, а не именно из-за нее". Как понимать данное заявление Вашингтона? Что оно может означать в контексте войны в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Заявление Байдена подкреплено несколькими факторами

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, заявление, опубликованное на сайте Белого дома от имени Джо Байдена и адресованное нынешним номинантам на Нобелевскую премию мира в Японии касалось ядерной безопасности.

Эксперт акцентировала, что для Японии денукуляризация и ядерная безопасность – это очень чувствительная тема, которая постоянно артикулируется особенно в двусторонних взаимоотношениях Соединенные Штаты-Япония, но более того, сама площадка Нобелевской премии мира направлена на то, чтобы стабилизировать ситуацию, и обеспечить мир и стабильность.

"Заявление Байдена подкреплено несколькими факторами. Первый – на конец сентября прозвучали заявления со стороны РФ и Путина по поводу применения ядерного оружия и это многих натолкнуло на мысль, что есть усиленная опасность применения такого оружия, особенно, если в Кремле будут считать, что есть какие-то угрозы для России и Беларуси со стороны даже неядерных стран, но при их содействии и помощи. Мол, в этом случае может быть ответ. Второй фактор – недавно "Financials Times" опубликовало статью о том, что проходят военные учения с применением кораблей, на борту которых находятся ядерные боеголовки. Это говорит о том, что определенные отработки продолжаются. И таким образом можно расценивать заявление Байдена, адресованное не только России, но и ее союзникам КНДР и Китаю, как такое, что призвано напомнить о сдерживании", – отметила Александра Решмедилова.

По ее словам, с другой стороны постоянные заявления МАГАТЭ говорят нам о том, что угрозы за счет использования ядерного шантажа могут быть не только из-за прямого использования ядерного оружия, но и из-за захвата таких объектов, как Запорожская АЭС.

"Так коллективная безопасность мира зависит от решений геополитических игроков. Потому переговоры в этом направлении важны. Я уверена, что тема денукуляризации и стабильности в мире будет поднята также перед такими странами, как Иран и другие, которые могут угрожать применением ядерного оружия. Относительно того, когда начнутся эти переговоры или они уже, возможно, ведутся, то из этого заявления, которое обнародовал Белый дом, пока неясно, но предложения к определенным переговорам и стабилизации ситуации в мире явно есть", – подытожила эксперт.

Это не больше пока, чем общее заявление

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Заявление Байдена прозвучало исключительно в контексте ядерной угрозы и вопросов, связанных с ядерным разоружением. Плюс был выбран момент, посвящен как раз вручению Нобелевской премии мира и он, так или иначе, касался, как мы знаем, вопросов связанных с ядерной безопасностью или опасностью. Так что в этом контексте Соединенные Штаты вернулись к своей привычной риторике и к своей привычной позиции, с которой они, кстати, выступали всегда. Эта позиция заключалась в том, что нужно регулярно вести определенные переговоры по сокращению ядерных вооружений, которые есть в мире и по лучшей безопасности хранения ядерного оружия и предупреждению появления в том числе новых стран, которые будут иметь это ядерное оружие и которые будут его использовать без надлежащего контроля со стороны всего мира".

Что касается того, можно ли рассматривать указанный вопрос через призму приближения мира в Украине, то, по мнению эксперта, скорее нет, чем да.

"Единственный плюс здесь в том, что, если возобновятся контакты между Соединенными Штатами и Россией хотя бы по ядерной проблематике, возможно, они лучше и быстрее смогут коммуницировать, в том числе, в контексте российско-украинской войны. Но надо четко понимать, что указанные в этих переговорах страны, в первую очередь Россия, Северная Корея, никогда не хотели, как минимум в последнее время, идти на эти переговоры, предусматривающие какое-либо ограничение ядерных арсеналов или дополнительные проверки. Просто потому, что эта история с точки зрения их видения им невыгодна", – говорит Игорь Рейтерович.

Что же касается Китая, то, по словам эксперта, Пекин всегда готов к подобным переговорам, но китайцы еще пару лет назад выдвинули одно предварительное условие, которое абсолютно неприемлемо для Соединенных Штатов, что, например, для той же России. Они предлагали сократить ядерные арсеналы до количества ракет, которые есть на сегодняшний день в Китае, а Китай более, чем в шесть раз отстает от России и от Соединенных Штатов отдельно, то есть даже не вместе взятых.

"Так что в этом контексте это не больше пока, чем такое общее заявление, которое потенциально может вернуть процесс переговоров по ядерной проблематике, но это точно уже будет не при Администрации Байдена. И, с большой вероятностью, это вряд ли произойдет в ближайшее время, поскольку представители так называемой "оси зла" просто не заинтересованы в этих переговорах, потому что для них ядерное оружие – это определенный фактор шантажа и фактор сдерживания в их понимании", – констатировал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития.

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