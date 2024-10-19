Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине: к чему пришли

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Джо Байден на встрече в Берлине 18 октября обсудили дальнейшую помощь Украине и План победы президента Зеленского. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в пресс-релизе по результатам встречи на сайте немецкого правительства.

Байден, Шольц, Макрон и Стармер . Фото: из открытых источников

"Лидеры осудили продолжающуюся агрессивную войну России против Украины, обсудили свои планы по предоставлению Украине дополнительной помощи в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских активов", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что стороны обсудили План победы президента Зеленского. Отмечается, что лидеры стран подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций, а также на уважении к суверенитету и территориальной целостности.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден предупредил, что Украину и партнеров ждет тяжелая зима. Американский президент призвал союзников продолжать поддержку Украины. Об этом Байден заявил в Берлине.

Он подчеркнул, что союзники по НАТО должны "обеспечивать нашу поддержку... пока Украина не достигнет справедливого и устойчивого мира".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



