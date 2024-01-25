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Байден призвал Конгресс выполнить многолетнюю просьбу Эрдогана: подробности от Reuters

Джо Байден призвал Конгресс "без промедлений" одобрить продажу F-16 Турции

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей
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Президент США Джо Байден направил письмо лидерам ключевых комитетов Конгресса, в котором проинформировал о продаже F-16 Турции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на информаторов.

Байден призвал Конгресс выполнить многолетнюю просьбу Эрдогана: подробности от Reuters

Джо Байден и Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

В своем письме глава белого дома призвал Конгресс одобрить продажу "без промедлений", сообщил американский чиновник. 

Ранее в среду Джо Байден направил письмо членам Конгресса с призывом одобрить продажу Турции самолетов F-16 и модернизационных комплектов на сумму 20 миллиардов долларов, сообщили четыре источника, знакомые с текстом письма.

Аналитики издания обращают внимание, что во вторник парламент Турции ратифицировал заявку Швеции на членство в НАТО, устранив главное препятствие на пути к расширению военного альянса после 20 месяцев задержки. Именно это решение Анкары могло стать главным стимулом для Вашингтона по разблокированию решения о продаже F-16.

Турция в октябре 2021 года попросила приобрести истребители Lockheed Martin F-16 на 20 миллиардов долларов и почти 80 модернизационных комплектов для своих военных самолетов.

Лидеры комитетов по иностранным делам Сената и Палаты представителей Конгресса США рассматривают каждую крупную сделку по продаже вооружений за границу.

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Также издание "Комментарии" сообщало – МИД России отреагировало на расширение НАТО до границ РФ.




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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/biden-administration-urges-us-congress-approve-f-16-sale-turkey-sources-2024-01-24/
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