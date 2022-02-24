Байден поговорил с Зеленским: что обещает Вашингтон

После вторжения российских войск в Украину президент Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Телефонный разговор касался того, как скоординировать дальнейшие действия и противостоять России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Президент США заявил, что мировая общественность осуждает действия России. Также Байден рассказал, что глава украинского государства обратился к нему за поддержкой.

Глава Белого Дома не стал уточнять, какая именно поддержка может быть предоставлена Украине, но отметил, что он проведет экстренную встречу с главами государств, представляющих "Большую семерку" по оказанию всемирной "поддержке народу Украины".

По словам Джо Байдена, США вместе с союзниками приняли решение о том, чтобы наложить на Россию серьезные санкции.

Отметим, ранее к мировой общественности обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал весь цивилизованный мир оказать помощь украинскому народу и остановить войну России против Украины.

Отдельное обращение украинского дипломата было к украинцам во всем мире. Он призвал соотечественников во всем мире распространять правду о путинской агрессии, чтобы как можно быстрее появилась реакция всего мира на действия России.

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