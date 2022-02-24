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Байден поговорил с Зеленским: что обещает Вашингтон

Джо Байден проинформировал Владимира Зеленского о цепи международного осуждения, в том числе о Совете Безопасности ООН

сегодня, 09:08
Автор:

Кравцев Сергей
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После вторжения российских войск в Украину президент Владимир Зеленский провел экстренный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Телефонный разговор касался того, как скоординировать дальнейшие действия и противостоять России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда".

Байден поговорил с Зеленским: что обещает Вашингтон

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Президент США заявил, что мировая общественность осуждает действия России. Также Байден рассказал, что глава украинского государства обратился к нему за поддержкой. 

Глава Белого Дома не стал уточнять, какая именно поддержка может быть предоставлена Украине, но отметил, что он проведет экстренную встречу с главами государств, представляющих "Большую семерку" по оказанию всемирной "поддержке народу Украины".

По словам Джо Байдена, США вместе с союзниками приняли решение о том, чтобы наложить на Россию серьезные санкции. 

Отметим, ранее к мировой общественности обратился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал весь цивилизованный мир оказать помощь украинскому народу и остановить войну России против Украины.

Отдельное обращение украинского дипломата было к украинцам во всем мире. Он призвал соотечественников во всем мире распространять правду о путинской агрессии, чтобы как можно быстрее появилась реакция всего мира на действия России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия начала атаку на Украину. Волонтер и экс-советник Минобороны Юрий Бирюков рассказал, какая ситуация сейчас в приграничных с РФ областях Украины, а также о том, по каким объектам российские войска начали бить из артиллерии.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/02/24/7134544/
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Обсуждения

влоб

сегодня, 09:31

ккк, маму твою и детей под арт.обстрелы

ккк

сегодня, 09:11

зеленая шавка поджала хвост и побежала ноги хозяину облизывать))) а хозяин ударом сапога отбросил назойливую шавку

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