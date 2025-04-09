Байден на такое не решался: что происходит с ценой на нефть после недавних решений Трампа

Цены на нефть в среду, 9 апреля, упали до минимума с февраля 2021 года. Это произошло на фоне опасений по поводу растущего спроса, вызванного эскалацией торговой войны между США и Китаем и прогнозов по росту предложения. Об этом пишет издание Reuters.

Нефть. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,39 доллара, или 2,21%, до 61,43 доллара за баррель, а на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 1,50 доллара, или на 2,52%, до 58,08 доллара. Оба контракта потеряли до 4%, но затем сократили потери. Инвесторы все больше беспокоятся падением спроса на сырую нефть и потенциальным избытком предложения.

"Агрессивные ответные меры Китая уменьшают шансы на быстрое заключение сделки между двумя крупнейшими экономиками мира, вызывая растущие опасения экономического спада по всему миру. Рост спроса на нефть в Китае на 50-100 тысяч баррелей в сутки находится под угрозой, если торговая война продлится дольше, однако усиление стимулов для увеличения внутреннего потребления может смягчить потери", — рассказала Йе Линь, вице-президент по рынкам нефтяных товаров Rystad Energy.

Отмечается, что падение нефти усугубило принятое на прошлой неделе решение ОПЕК+ увеличить добычу в мае на 411 000 баррелей в день, что, по мнению аналитиков, может привести к профициту на рынке.

Читайте также на портале "Комментарии" — стремительное падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Информагентство подчеркивает, падение нефтяных цен усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.



