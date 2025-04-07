Рекордное падение мировых цен на нефть: сколько теперь стоит российское «черное золото»

Стремительное падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Падение цен на нефть. Фото из открытых источников

Информагентство подчеркивает, падение нефтяных цен усилило давление на государственный бюджет, лишая Кремль возможностей наращивать расходы для войны против Украины.

По информации Argus Media, цена на нефть марки Urals из балтийского порта Приморск снизилась 4 апреля до 52,76 долларов. С начала полномасштабного вторжения, более трех лет назад, нефти этой страны торговались с большим дисконтом к мировому эталону Brent.

В прошлом месяце Министерство финансов России заявило, что ожидает, что средняя цена на нефть в 2025 году будет ближе к 60 долларов за баррель вместо 70 долларов, заложенных в бюджет страны на год. В этом сценарии оно прогнозирует, что дефицит бюджета увеличится, хотя и не более чем на 1% от валового внутреннего продукта.

Мировые цены на нефть рухнули в результате широкомасштабных тарифов, которые США объявили на прошлой неделе для торговых партнеров страны, что омрачило перспективы мирового спроса.

Вдобавок ко всему, группа производителей ОПЕК+ собирается увеличить добычу в следующем месяце, в то время как Саудовская Аравия уменьшила цены на нефть.

Читайте также на портале "Комментарии" — объявленные сегодня президентом США Дональдом Трампом тарифы для торговых партнеров Штатов по всему миру варьируются от 10% до 49% на импортные товары. Самые высокие американские тарифы за столетие вызвали беспокойство и растерянность мировых лидеров. Так Китай призывает США немедленно отменить тарифы, обещая отомстить. ЕС говорит, что готов принять ответные меры. Что касается Украины, то, как и для многих стран, был введен тариф с минимальной ставкой в 10%. С какой именно пошлиной столкнутся страны? Что изменится именно для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



