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Байден инициирует переговоры с союзниками по НАТО, чтоб обсудить ситуацию в Украине

При этом об участии в переговорах кого-то из официальных лиц Украины не сообщается

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня по инициативе Вашингтона состоится телефонный разговор лидеров стран-членов НАТО. Президент США Джо Байден инициирует такой разговор с союзниками по причине угрожающей ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на офис премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Байден инициирует переговоры с союзниками по НАТО, чтоб обсудить ситуацию в Украине

Джо Байден. Фото - ЕРА

Канада уже официально подтвердила такие переговоры в телефонном режиме. Весь разговор посвящен будет исключительно Украине.

Издание "The Guardian", ссылаясь на собеседника в Белом Доме, также сообщило, что такие переговоры по ситуации вокруг Украины запланированы. Якобы президент США инициирует разговор с союзниками, потому что Россия не прекращает попыток пойти на эскалации на востоке Украины, несмотря на дипломатию, которая не прекращает работать.

Читайте на портале "Комментарии" — глава МИД России Сергей Лавров рассказал, есть ли основания говорить, что после 20 февраля, когда закончатся военные учения РФ и Беларуси "Союзная решимость" Москва, как и анонсировала ранее, отведет свои войска от украинской границы.

Также издание "Комментарии" сообщало о дерзком ответе Кремля на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он любым способом хочет добиться прямой встречи с Путиным. Глава украинского государства отметил, что формат встречи ему не важен, для него важен сам диалог, который он хочет провести с Путиным. В Кремле заявили, что Украина действительно постоянно инициирует встречу и переговоры, не обозначая повестку дня. К тому же, Киев хочет говорить с Москвой о Донбассе, а в Кремле считают, что этот разговор не имеет смысла, ведь говорить нужно напрямую с Донецком Луганском, а не с представителями России.



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Источник: https://pm.gc.ca/en/news/itineraries/2022/02/17/prime-ministers-itinerary-friday-february-18-2022
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