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Байден и Шольц провели встречу: что заявили об Украине

Байден и Шольц обсудили дальнейшую поддержку Украины

сегодня, 07:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Вашингтон обсудил дальнейшую поддержку Украины с президентом США Джо Байденом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Белого дома и Twitter канцлера Германии.

Байден и Шольц провели встречу: что заявили об Украине

Джо Байден и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Байден и канцлер Германии подтвердили свою решительную поддержку Украины в ее борьбе против агрессивной войны России. Президент высоко оценил образцовый вклад Германии в оборону Украины, а канцлер Шольц подчеркнул важность постоянной поддержки США", — говорится в пресс-службе Белого дома.

Олаф Шольц также высказал уверенность в том, что Конгресс США предоставит финансовую помощь Украине.

Также отмечается, что политики обсудили усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке и подтвердили свою приверженность праву Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Они также подчеркнули необходимость защиты гражданского населения в Секторе Газа и увеличения поставок жизненно важной гуманитарной помощи.

Отметим, Соединенные Штаты являются важным партнером Украины и с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывают разноплановую военную и материальную помощь воюющей стране. Но в последнее время в США продолжаются игры вокруг выделения внешней помощи Украине, Израилю и Тайваню. Очередная попытка Сената проголосовать важнейший для нас законопроект будет предпринята сегодня. Президент Джо Байден открыто заявляет, что его предшественник Дональд Трамп является главным инициатором блокирования такой поддержки. Премьер-министр Польши Дональд Туск не скрывает разочарования действиями республиканцев, называя их позором. Эксперты проанализировали ситуацию специально для портала "Комментарии".




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