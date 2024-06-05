Байден будет говорить с Макроном об Украине: подробности

Президент США Джо Байден во время своего пребывания на мероприятиях, посвященных Дню высадки союзников в Нормандии, обсудит со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном дальнейшую помощь и поддержку Украины в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Джо Байден и Эммануэль Макрон. Фото: из открытых источников

Представитель администрации президента США отметил, что во время двусторонней встречи лидеры двух государств обсудят такие приоритеты, как поддержка Украины, необходимость того, чтобы Индо-Тихоокеанский регион был свободным и открытым, а также решение кризиса на Ближнем Востоке и усилия в борьбе с изменением климата.

"Франция, безусловно, является важным союзником США – фактически, старейшим союзником нашей страны. И этот визит подчеркнет неизменное американо-французское лидерство по целому ряду важных вопросов", – высказался Джон Кирби.

На вопрос, будет ли обсуждать Байден с Макроном вопрос использования замороженных российских активов в пользу Украины, он сказал, что не сомневается, что этот вопрос будет подниматься в дискуссиях, когда у президента США будет возможность поговорить с лидерами стран во Франции, а также на следующей неделе на саммите G7.

Отметим, ранее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дважды встретится с главой Белого дома Джо Байденом в ближайшее время. Первая встреча состоится уже на этой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил, пишет издание AFP.

Владимир Зеленский и Джо Байден проведут встречу на этой неделе во Франции. Оба президента будут присутствовать на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии.

Как отметил Салливан, Байден "будет иметь возможность пообщаться с президентом Зеленским".



