Бананы могут исчезнуть с полок магазинов: в чем причина

Глобальное потепление все отчетливее дает о себе знать. Потепление сократит площади, пригодные для выращивания бананов в Латинской Америке и в Карибском бассейне, ставя под угрозу миллиардную индустрию.

Бананы. Фото из открытых источников

Исследование выявило, что глобальное потепление чревато банановым хозяйством, сокращая территории для выращивания и ставя под удар отрасль на 11 миллиардов долларов.

По прогнозам исследователей, к 2080 году около 60% банановых плантаций в Латинской Америке станут экономически нежизнеспособными. Страны, как Колумбия и Коста-Рика, будут больше всего страдать от жары, тогда как Эквадор и Бразилия сохранят свои производственные позиции.

Профессор Дэн Бэббер, руководитель исследования, отметил, что изменение климата является не только экологической проблемой, но и реальной угрозой глобальной продовольственной безопасности и средств к существованию людей.

Ученые использовали спутниковые снимки с высоким разрешением для картографирования выращивания бананов. Для этого доктор Варун Варма из Rothamsted Research разработал специальные алгоритмы дистанционного зондирования.

Ученые предложили несколько стратегий адаптации к изменениям климата, в частности расширение ирригационной инфраструктуры, вывод жаро- и засухоустойчивых сортов бананов и поддержку фермеров в управлении климатическими рисками.

Профессор Дэн Бэббер подчеркнул, что бананы являются одним из важнейших фруктов в мире, не только для потребителей, но и для миллионов работников в странах-производителях. Он отметил, что для сохранения этой отрасли необходимо международное сотрудничество и значительные инвестиции.

Сообщается, что бананы не только популярный фрукт, но и важный источник дохода для многих стран. Потенциальный упадок производства чревато не только местным экономикам, но и глобальной доступностью продуктов питания. Отрасль обеспечивает средства для существования миллионов людей в странах-производителях, и ее упадок может иметь серьезные социальные и экономические последствия. Поэтому крайне важно действовать сейчас, чтобы защитить отрасль от двойной угрозы – изменения климата и новых заболеваний.

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