Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию засыпало мусором – Аксенов лично выехал на место, чтобы ознакомиться ситуацией

В ряде городов аннексированного украинского полуострова Крым сложилась угрожающая ситуация с уборкой улиц и вывозом мусора. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", цитируя главаря оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Мусор Фото: ТАСС

По словам Аксенова, в Крыму действительно сложилась непростая ситуация с уборкой улиц. Фактически мусорные площадки превратились в стихийные свалки. Аксенов решил действовать радикально, уволив руководителя предприятия "Крымэкоресурсы". На его место уже поставлен новый человек.

У Аксена сообщают, что после выезда на места расположения контейнерных площадок в Бахчисарае, Белогорске и Евпатории стало очевидным, что санитарная ситуация в городах на пределе, ведь мусор разбросан по улицах городов, много грязи и сухих веток, а сами мусорные контейнеры стоят хаотически, часто загораживая проезжую часть и создавая аварийную ситуацию.

Читайте также на портале "Комментарии" — оккупационные войска в Крыму приняли расконсервировать две старые советские военные базы, предназначенные для хранения ядерного оружия. Во время, когда полуостров находился под контролем официального Киева базы были законсервированы. Теперь же Кремль пытается использовать все возможные рычаги, чтобы превратить полуостров в большую военную базу.

Также читайте на "Комментариях" — Москва очень огорчена заявлением Турции по Крыму: Дмитрий Песков сделал экстренное заявление. Российские дипломаты будут работать с турецкими коллегами, чтобы те поменяли свою точку зрения и восстановили доверие со стороны России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!