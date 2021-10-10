Азовское море цвета капучино да еще и с пенкой: как выглядит украинский курорт

Море на украинском курорте в нынешнем октябре превратилось в "капучино". Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

Архивное фото моря, фото из открытых источников

На видео в сети Интернет местные жители Кирилловки сняли осенний шторм на Азовском море, который продолжается больше недели.

В городке прохладно, воздух прогревается только до 12 градусов тепла, море ревет, ветры дуют со значительной скоростью и разносят запахи с побережья. Пляжи и городок опустели, ведь осень в этом году слишком холодная, чтобы проводить ее в море. Многие украинцы отменили свои путевки и отложили поездки на море осенью из-за холодной погоды и грязной воды.

Шторм нагоняет на берега белую пену и коричневые волны. Такое редкое природное явление называют Cappuccino Coast. По словам ученых, образуется пена от действия ветра, морских течений. Морская соль, водоросли и отходы море "сбивает" в пену и выбрасывает на берег. Явление не вредно, однако почему так происходит еще не изучено. Чаще всего такие пенные волны собираются в южных странах Африки и в Австралии.



С лета на берегу Азовского моря немало выброшенных волнами медуз, которые пахнут отвратительно. Местные надеются, что часть медуз смоет в море.



Как сообщал портал "Комментарии", в Азовское море попало много краски. Экологическое бедствие произошло во время окрашивания обновленного пирса у моря. Коммунальщики красили новую пристань пистолетом, из которого протекала краска и попадала прямо в море. Кроме этого, активисты нашли банку из-под краски, которая была выброшена в море. На ней была информация о том, что средство опасно для водоемов.

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