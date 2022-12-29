Азербайджан становится партнером для Украины: страна помогает справиться с энергокризисом

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Кравцев Сергей
Азербайджан как на государственном уровне, так и с помощью гражданских инициатив активно принял участие в возобновлении энергосистемы Украины после ракетных атак со стороны РФ. Правительство и простые граждане Азербайджана собирают средства и посылают в Украину генераторы и трансформаторные станции. Как сообщает издание "Комментарии", об этом пишет сайт "Политека".
Азербайджан присоединился к возобновлению энергосистемы Украины
По словам политического эксперта Игоря Чаленко, Азербайджан имеет общие цели с Украиной. Баку также добивается освобождения суверенных территорий Карабаха, от прокремлевских сепаратистов-армян. Именно поэтому эта страна одна из многих, кто помогает украинцам преодолевать тьму и холод. По его словам, украинские энергетики ежедневно становятся все более эффективными в борьбе с последствиями ракетных обстрелов и атак россии на инфраструктурные объекты государства.
Эксперт уверен, что одним из важнейших партнеров для нас сегодня является Азербайджан, с которым у России сложные отношения.
По словам Чаленко, азербайджанцы передают нам не только материальную, но и моральную поддержку. Речь идет о видео , которое стало чуть ли не вирусным в телеграмм-каналах, где приобщившиеся к гуманитарной помощи Украине дети азербайджана записали видеообращение к маленьким украинцам.
Также Игорь Чаленко объясняет, что Азербайджан идет общим фронтом с Украиной, ведь много лет страдает агрессией россии, которая подстрекает армянских сепаратистов.
Даже мирную акцию азербайжданских эко-активистов против добычи золота в Шуше, сейчас пытаются использовать против самого Азербайджана. Сепаратисты искусственно создают гуманитарный кризис и дефицит продовольствия ради того, чтобы обвинить Баку в агрессии.
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