Автозаки, спецтехника: почему полиция усилила меры безопасности в Киеве

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сегодня, 1 декабря в центральной части Киева должны пройти проведение массовых акций. Из-за чего подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-центр МВД.
Полиция. Фото из открытых источников
В сообщении говорится, во избежание нарушения законодательства правоохранительные органы усилили меры безопасности. Особое внимание было уделено тем местам, где должны проходить акции с привлечением большого количества людей.
Комментируя информацию, политолог Андрей Смолий отметил у себя в Facebook, абсолютно весь центр Киева сегодня перекрыт. Все подходы к Верховной Рады заблокированы.
Политический эксперт Валерий Клочок считает, что история ничему не научила действующую власть. 8 лет назад в этот день в правительственном квартале также было очень много спецтехники и правоохранителей. Об этом Валерий Клочок написал на своей странице в Facebook.
Читайте также на портале "Комментарии" — послание Зеленского к Раде: что нардепам и избирателям важно услышать от президента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости