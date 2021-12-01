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Автозаки, спецтехника: почему полиция усилила меры безопасности в Киеве

1 декабря в центре Киева запланировано проведение массовых акций. Из-за чего подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Сегодня, 1 декабря в центральной части Киева должны пройти проведение массовых акций. Из-за чего подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Нацгвардии заступили на усиленное дежурство. Об этом информирует издание "Комментарии", со ссылкой на пресс-центр МВД.

Автозаки, спецтехника: почему полиция усилила меры безопасности в Киеве

Полиция. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, во избежание нарушения законодательства правоохранительные органы усилили меры безопасности. Особое внимание было уделено тем местам, где должны проходить акции с привлечением большого количества людей.

Комментируя информацию, политолог Андрей Смолий отметил у себя в Facebook, абсолютно весь центр Киева сегодня перекрыт. Все подходы к Верховной Рады заблокированы.

"Киев забаррикадирован не "государственным переворотом", а властью Зеленского. Кстати, по сообщениям людей, возле государственной резиденции Зеленского аналогично. Автозаки, техника и "космонавты". То, что сейчас происходит в Киеве – просто какое-то возвращение в 1 декабря 2013 года, когда все было заблокировано, а людей избивали и арестовывали. Сегодня весь центр закрыт для автотранспорта. Проехать невозможно. Это уже не просто ужас. Это агония. Это и построение авторитарного государства", – считает эксперт.

Политический эксперт Валерий Клочок считает, что история ничему не научила действующую власть. 8 лет назад в этот день в правительственном квартале также было очень много спецтехники и правоохранителей. Об этом Валерий Клочок написал на своей странице в Facebook.

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Источник: https://mvs.gov.ua/uk/press-center/news/u-zvyazku-iz-zaplanovanimi-akciyami-u-centri-stolici-policiya-posilila-zaxodi-bezpeki
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