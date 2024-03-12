Автопарк Украины увеличился: сколько автобусов купить

В феврале этого года украинский автопарк увеличился на 180 автобусов, включая микроавтобусы, что на четверть превышает показатели того же месяца прошлого года и на 6% больше, чем количество регистраций в январе.

В Украине начал расти спрос на автобусы

По данным ассоциации "Укравтопром", среди этих транспортных средств 60% составляли новые автобусы и микроавтобусы, свидетельствуя о растущем интересе к обновлению автобусного парка в стране. Анализируя данные регистрации новой техники, можно выделить лидеров среди брендов. Так, в феврале чаще всего регистрировали автобусы марки ATAMAN — 40 единиц, занимающие первое место, за ним следует ETALON с 30 единицами, а замкнул тройку лидеров CITROEN с 10 зарегистрированными автобусами.

В сегменте б/у автобусов также наблюдается активность. Первое место занимает MERCEDES-BENZ с 27 зарегистрированными единицами. На втором месте – VAN HOOL с 17 единицами, а третье место занял VOLVO с 6 зарегистрированными автобусами.

Эти данные свидетельствуют о возобновлении и росте интереса к обновлению автопарка автобусов в Украине, что может быть связано как с повышением спроса на пассажирские перевозки, так и с обновлением транспортной инфраструктуры.

Напомним, что в последние годы тенденция увеличения количества гибридных автомобилей на дорогах Украины стала неотъемлемой частью автомобильного рынка. Февраль этого года не стал исключением, демонстрируя значительный рост интереса к гибридным транспортным средствам, в частности, к объединяющим в себе как бензиновые двигатели, так и электромоторы.

Кроме того, "Комментарии" писали, что покупка автомобиля в Украине — это процесс, требующий внимательности и осмотрительности. Нужно определиться, это будет новое или подержанное транспортное средство, просмотреть его технические характеристики, проверить документы, а также правильно оформить автомобиль.