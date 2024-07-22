Автомобильный бум в Украине: почему автосалоны внезапно опустели

В четверг Правительство внесло в Верховную Раду законопроект №11416, предусматривающий 15% военный сбор при покупке автомобилей. После этой новости многие украинцы поспешили купить машины во избежание расходов на новый налог.

На авторынке полный ажиотаж: украинцы за 2 дня опустошили все автосалоны

Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД), сообщил, что за последние дни автосалоны практически опустошены. Покупатели, опасаясь дополнительных расходов в размере 15% от стоимости автомобиля, спешат приобрести наличные модели.

Эксперты ВААИД предупреждают, что такой ажиотаж вокруг покупки авто будет иметь краткосрочный эффект. После исчерпания имеющихся запасов продажи могут резко упасть, что негативно скажется на наполнении государственного бюджета.

Законопроект №11416 еще предстоит утвердить, но он может заставить украинцев платить больше при покупке машины. С учетом уже существующих 5% отчислений в Пенсионный фонд, общая нагрузка на покупателей автомобилей может достичь 20%. Такая сумма может оказаться слишком высокой для многих украинцев, что приведет к длительному адаптации к новым условиям.

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